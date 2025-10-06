Elmano diz que terá muita cautela sobre eleição em Santa Quitéria

Governador do Ceará participou de entrega da requalificação do Farol do Mucuripe neste domingo / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, neste domingo, 5, que terá “muita cautela” em relação à participação na campanha eleitoral de Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, onde duas candidaturas pertencem à base aliada do governo: o vereador Joel Barroso (PSB) e a ex-prefeita Lígia Protásio (PT). Em entrevista coletiva durante o evento de requalificação do Farol do Mucuripe, ele deixou incerta a participação ativa no processo eleitoral do Município. “Penso eu que, no meu caso, devo respeitar as duas candidaturas da nossa base. Portanto, nós vamos ter muita cautela de participação ou não no processo eleitoral de Santa Quitéria”, disse Elmano.

Já a ex-prefeita Lígia Protásio (PT) tem pressionado o partido para que a sigla confirme apoio à candidatura dela. Ela era vice-prefeita e assumiu a gestão por quase um ano no período em que Braguinha foi afastado no mandato anterior. Apesar de ser alvo de denúncias desde a época, Braguinha foi reeleito no ano passado. Protásio tem o apoio da senadora Augusta Brito (PT) e afirmou ao O POVO que o Governo do Estado deve confirmar apoio em breve. O MDB também tinha um pré-candidato para disputa pela Prefeitura de Santa Quitéria, o então pré-candidato Tomás Figueiredo (MDB), que desistiu da candidatura para apoiar Cândida Figueiredo (União Brasil), esposa dele. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A disputa em Santa Quitéria ganhou novos desdobramentos quando Lígia e Cândida apresentaram, cada uma, impugnação à candidatura de Joel Barroso. Sobre o caso, a defesa de Joel apontou “grande equívoco”. Paralelamente, o Ministério Público Eleitoral (MPE) também ingressou com ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC), desta vez contra o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Joel, Francisco das Chagas Magalhães Paiva. O clima político no Município segue tenso após a coligação do filho de Braguinha, “Coragem pra superar, competência para avançar!”, protocolar, também, ações de impugnação contra as duas chapas rivais.