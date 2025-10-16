Santa Quitéria: duas pesquisas serão divulgadas na semana que vem

Santa Quitéria: duas pesquisas serão divulgadas na semana da eleição suplementarCom eleições marcadas para o dia 26, o município escolherá novo chefe do Executivo após cassação de prefeito eleito em 2024
Com a proximidade da eleição suplementar de Santa Quitéria, no próximo dia 26, duas pesquisas de intenção de voto têm previsão de divulgação na próxima semana. Na segunda-feira, 20, deverá ser divulgada pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que ouvirá 500 eleitores entre os dias 15 e 18 de outubro.
A pesquisa supracitada está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número CE-09198/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos.
Outra pesquisa deverá ter o resultado divulgado na terça-feira, 21, realizada pelo Instituto Opinião, que entrevistará 400 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-01676/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Três candidaturas
Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) disputarão as eleições suplementares para Prefeitura de Santa Quitéria.
Marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.
Cândida Figueiredo
Após a desistência do então pré-candidato e ex-prefeito, Tomás Figueiredo (MDB), a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) irá disputar o pleito no lugar do marido. Rafael Vaz concorre a vice-prefeito na chapa.
A mudança aconteceu mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção assim como o pai dele, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral.
Cândida foi deputada estadual entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.
Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio, que era vice do então prefeito Braguinha, tendo assumido a Prefeitura por quase um ano quando ele esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção. Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista.
Joel Barroso
Desde o impedimento de Braguinha para assumir o cargo, quem comanda Santa Quitéria interinamente é Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha e então presidente da Câmara Municipal. Joel tem apoio de Cid Gomes e a chapa será composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice. A coligação é formada ainda pelo Podemos.
Participaram dessa convenção que oficializou a candidatura o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e os deputados estaduais Almir Bié (PP) e Jeová Mota (PSB).
Lígia Protásio
Lígia, por sua vez, formalizou seu nome como cabeça de chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). O evento de lançamento da campanha contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).
Rompida com Braguinha, a petista concorreu nas eleições de outubro de 2024, justamente contra o agora prefeito cassado e contra Tomás. Ela terminou em terceiro, com 29,02%, quase a mesma porcentagem de Tomás, que ficou em segundo, com 29,44%, enquanto o Braguinha foi reeleito com 41,01%.