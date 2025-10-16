Santa Quitéria: duas pesquisas serão divulgadas na semana que vem

￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria / Crédito: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio

Com a proximidade da eleição suplementar de Santa Quitéria, no próximo dia 26, duas pesquisas de intenção de voto têm previsão de divulgação na próxima semana. Na segunda-feira, 20, deverá ser divulgada pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que ouvirá 500 eleitores entre os dias 15 e 18 de outubro. A pesquisa supracitada está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número CE-09198/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos.

Cândida Figueiredo Após a desistência do então pré-candidato e ex-prefeito, Tomás Figueiredo (MDB), a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil) irá disputar o pleito no lugar do marido. Rafael Vaz concorre a vice-prefeito na chapa. A mudança aconteceu mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção assim como o pai dele, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral. Cândida foi deputada estadual entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.