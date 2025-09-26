Santa Quitéria: TRE discute proteção a eleitores na votação

Santa Quitéria: TRE reúne forças de segurança para discutir proteção a eleitores no dia da votaçãoMunicípio terá reforço de forças estaduais e federais na segurança. Estão previstos 52 locais de votação para um total de 32.871 eleitores aptos a votar
Após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo – conhecido popularmente como Braguinha (PSB) – por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado, a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reuniu na quinta-feira, 25, representantes das principais forças de segurança estaduais e federais que atuarão na eleição suplementar de Santa Quitéria, marcada para o dia 26 de outubro.
Com o objetivo de garantir a tranquilidade e a segurança do pleito, o encontro teve como foco principal discussões sobre garantia da proteção de eleitores, servidores da Justiça Eleitoral e o pleno exercício do voto, em um ambiente seguro e democrático. O município enfrentou problemas de segurança relacionados à influência de uma facção criminosa na campanha de 2024.
Integração das forças de segurança
Santa Quitéria, o maior município em extensão territorial do Ceará, terá 52 locais de votação e 124 seções eleitorais organizadas para atender os cerca de 32.871 eleitores aptos a votar.
Com 4.200 km² e uma população de 41.569 habitantes - segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - o município enfrenta instabilidade política nos últimos anos.
A reunião, que buscava discutir formas de garantir a integridade física de eleitores, mesários, servidores e demais envolvidos na logística da votação, contou com a presença da presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, e do presidente da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite.
Também participaram representantes de oito instituições:
- Polícia Judicial da Justiça Eleitoral do Ceará
- Polícia Militar do Ceará (PMCE)
- Polícia Civil do Ceará (PCCE)
- Polícia Rodoviária Federal (PRF)
- Polícia Rodoviária Estadual (PRE)
- Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)
- Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS/CE)
- 10ª Região Militar do Exército Brasileiro
Representando o TRE-CE, participaram ainda:
- juiz auxiliar da Presidência, Alisson Simeão
- juíza auxiliar da Corregedoria, Marleide Maciel
- diretora-geral, Orleanes Cavalcanti
- secretário da Presidência, Carlos André Bezerra
- secretária de Eleições, Lorena Morais
- assessora jurídica da Presidência, Nyrsandra Garcia
- chefe da assessoria de Segurança e Inteligência, Ivan Sampaio
- assistente da Unidade Militar, coronel Fátima de Paula
- coordenadora de Segurança da Unidade Militar, Tatiana Medeiros
Quem comanda Santa Quitéria agora?
Com a cassação do mandato de Braguinha e de seu vice, a cidade passou a ser administrada de forma interina por Joel Barroso (PSB), então presidente da Câmara Municipal e filho do ex-prefeito cassado, que lidera o grupo familiar na disputa pelo controle político local e é pré-candidato.
Candidaturas definidas
Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) disputarão as eleições suplementares para a Prefeitura de Santa Quitéria. Os nomes foram oficializados pelos partidos no último final de semana, por meio de convenções partidárias.
Marcado pelo TRE-CE, o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.
Cândida é ex-deputada e mulher do ex-prefeito Tomás Figueiredo, candidato derrotado por Braguinha em 2024;
Joel é filho do ex-prefeito e se elegeu vereador no ano passado; atualmente comanda o município interinamente e tenta se efetivar no poder.
Já Lígia, era vice de Braguinha, mas acabou rompendo com o prefeito durante o primeiro mandato. Ela chegou a assumir o Executivo durante afastamento do gestor em outra ocasião.
Guerra sem fim
Santa Quitéria é destaque em documentário produzido pela plataforma O POVO+, Guerra sem Fim: Facções e Política.
Uma investigação jornalística revela as conexões perigosas entre o crime organizado e o poder político no estado do Ceará. O POVO+ narra como prefeitos e candidatos a vereadores foram presos, acusados de envolvimento com facções criminosas, e como essas organizações ameaçam a campanha eleitoral.