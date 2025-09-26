Santa Quitéria: TRE discute proteção a eleitores na votação

TRE-CE articula policiamento e logística para eleição tranquila / Crédito: Divulgação / Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo – conhecido popularmente como Braguinha (PSB) – por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado, a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reuniu na quinta-feira, 25, representantes das principais forças de segurança estaduais e federais que atuarão na eleição suplementar de Santa Quitéria, marcada para o dia 26 de outubro. Com o objetivo de garantir a tranquilidade e a segurança do pleito, o encontro teve como foco principal discussões sobre garantia da proteção de eleitores, servidores da Justiça Eleitoral e o pleno exercício do voto, em um ambiente seguro e democrático. O município enfrentou problemas de segurança relacionados à influência de uma facção criminosa na campanha de 2024.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Integração das forças de segurança Santa Quitéria, o maior município em extensão territorial do Ceará, terá 52 locais de votação e 124 seções eleitorais organizadas para atender os cerca de 32.871 eleitores aptos a votar. Com 4.200 km² e uma população de 41.569 habitantes - segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - o município enfrenta instabilidade política nos últimos anos. A reunião, que buscava discutir formas de garantir a integridade física de eleitores, mesários, servidores e demais envolvidos na logística da votação, contou com a presença da presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, e do presidente da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Também participaram representantes de oito instituições:

Marcado pelo TRE-CE, o pleito ocorrerá no dia 26 de outubro devido à cassação do prefeito reeleito Braguinha (PSB). Preso antes de assumir o segundo mandato, ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas. Cândida é ex-deputada e mulher do ex-prefeito Tomás Figueiredo, candidato derrotado por Braguinha em 2024; Joel é filho do ex-prefeito e se elegeu vereador no ano passado; atualmente comanda o município interinamente e tenta se efetivar no poder.