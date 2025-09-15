Santa Quitéria: Braguinha pede habeas corpus ao TSE para deixar prisão domiciliar

A defesa de Braguinha, prefeito reeleito de Santa Quitéria, entrou com um pedido de habeas corpus. Ele está em prisão domiciliar desde agosto deste ano / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB) entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), que decretou o retorno do prefeito para a prisão domiciliar. Braguinha teve o mandato cassado e está preso após acusação da Justiça de envolvimento com facção criminosa. A defesa do prefeito pede pela suspensão da prisão domiciliar, determinada pelo TRE-CE em agosto deste ano.

elementos fáticos e dos fundamentos jurídicos que levaram ao restabelecimento da prisão domiciliar e à apreciação da questão em mesa, sem prévia publicação da pauta;

quais foram as medidas cautelares descumpridas por Braguinha;

qual a prova ou elemento de informação que levou ao restabelecimento da prisão domiciliar;

qual procedimento ou ação no qual proferida a decisão colegiada apontada como ato coator, bem como se houve manifestação do Ministério Público Eleitoral e da defesa;

a atribuição de sigilo documental aos IDs 164348300, 164348301, 164350102 e 164350103, os quais tratam de elementos potencialmente sigilosos de investigação criminal ainda em curso. Na terça-feira, 9, o TRE-CE determinou a realização de eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito nos municípios de Santa Quitéria e Barroquinha, onde os prefeitos tiveram os registros cassados. As novas eleições ocorrerão no dia 26 de outubro. Relembre o caso Desde janeiro deste ano, antes da posse do novo mandato, o prefeito reeleito de Santa Quitéria foi preso pela Polícia Federal por acusação de envolvimento com organização criminosa. Ele e o vice-prefeito, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, tiveram os mandatos cassados. A defesa de Braguinha entrou com pedido para reverter a prisão preventiva em domiciliar devido à saúde do prefeito. A solicitação foi concedida pelo TRE-CE, que também determinou o uso de tornozeleira eletrônica.