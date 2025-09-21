Santa Quitéria: Tomás cede posto à esposa e não será candidato

Ex-prefeito Tomás Figueiredo e esposa, ex-deputada Cândida Figueiredo / Crédito: Reprodução/Instagram

A eleição suplementar do município de Santa Quitéria, marcada para o dia 26 de outubro, deverá ter definições importantes nas próximas horas, com a realização das convenções partidárias que definirão as candidaturas. A primeira reviravolta ocorreu neste sábado, 20, quando o pré-candidato Tomás Figueiredo (MDB), várias vezes prefeito da cidade, desistiu da candidatura, dando lugar à esposa, ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil).

A mudança acontece mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), não tendo ainda definição de quem comporá a chapa como vice. A definição não poderá demorar, visto que as candidaturas têm que ser registradas até meados da próxima semana. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra Cid Gomes a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada pelo que seria governador do Estado anos depois Olho no PT Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio (PT), que era vice do então prefeito Braguinha (PSB), tendo assumido a Prefeitura por quase um ano, quando o pessimista esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção. Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista, ainda sob esperança de um acordo de última hora que uniria a oposição.