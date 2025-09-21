Santa Quitéria: Tomás cede posto à esposa e não será candidato

Santa Quitéria: Tomás não será candidato e ex-deputada disputará eleição suplementarEx-prefeito Tomás Figueiredo cede espaço para a esposa Cândida, que tentará que a família retorne ao poder
A eleição suplementar do município de Santa Quitéria, marcada para o dia 26 de outubro, deverá ter definições importantes nas próximas horas, com a realização das convenções partidárias que definirão as candidaturas.
A primeira reviravolta ocorreu neste sábado, 20, quando o pré-candidato Tomás Figueiredo (MDB), várias vezes prefeito da cidade, desistiu da candidatura, dando lugar à esposa, ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil).
A mudança acontece mediante acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), não tendo ainda definição de quem comporá a chapa como vice. A definição não poderá demorar, visto que as candidaturas têm que ser registradas até meados da próxima semana.
Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra Cid Gomes a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada pelo que seria governador do Estado anos depois
Olho no PT
Tomás queria como vice a ex-prefeita Lígia Protásio (PT), que era vice do então prefeito Braguinha (PSB), tendo assumido a Prefeitura por quase um ano, quando o pessimista esteve afastado do cargo por suspeitas de corrupção.
Ao ouvir que o PT não abria mão da candidatura para ser vice do MDB, houve a troca de nome na chapa oposicionista, ainda sob esperança de um acordo de última hora que uniria a oposição.
Lígia já declarou ter intenção de concorrer novamente. Rompida com Braguinha, a petista concorreu nas eleições de outubro de 2024, justamente contra o prefeito e contra Tomás. Ela terminou em terceiro, com 29%, quase a mesma porcentagem de Tomás, que terminou em segundo,
Reeleito prefeito, Braguinha acabou preso na véspera de assumir o segundo mandato, sendo posteriormente cassado por acusação de envolvimento com facção criminosa. Ele hoje encontra-se em prisão domiciliar em Fortaleza.
Desde o impedimento do prefeito eleito assumir o cargo, quem comanda o município interinamente é Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha e presidente da Câmara Municipal. Joel tem apoio do senador Cid Gomes (PSB) e também é pré-candidato a prefeito.
Leia mais
Joel não esconde o interesse de trazer o PT para perto novamente, diminuindo a força da oposição na cidade. Enquanto isso, com todos os partidos em disputa sendo próximos ao seu governo, Elmano de Freitas (PT) afirma que só se manifestará após a definição dos nomes escolhidos pelos partidos.
Enquanto a convenção partidária do MDB ocorreu neste sábado, as de PT e PSB estão marcadas para este domingo, 21, repletas de expectativa pela formação das chapas.