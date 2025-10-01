Santa Quitéria: Joel pede impugnação de adversárias em eleição

Cândida Figueiredo e Lígia Protásio disputam com Joel a Prefeitura. Na imagem, ao lado dos candidatos a vice, Rafael Vaz e Rayana Bendor / Crédito: Reprodução/Instagram - montagem O POVO

O clima político em Santa Quitéria (CE) segue tenso às vésperas da eleição suplementar marcada para 26 de outubro. Enquanto o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura do vice do candidato Joel Barroso (PSB), a coligação do pessebista, “Coragem pra superar, competência pra avançar!”, protocolou ações contra duas chapas rivais. As Ações de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), apresentadas em 30 de setembro, contestam os registros de Rayana Bendor (PT), vice da chapa de Lígia Protásio (PT), e da candidata a prefeita Cândida Figueiredo (União Brasil), apontando argumentos de vícios formais, inelegibilidade e fraude eleitoral.

A segunda ação acusa fraude na utilização do nome de Diego Timbó. Segundo a defesa, ele não participou da convenção nem autorizou sua indicação. O próprio Timbó divulgou nota afirmando residir em Sobral e dedicar-se ao curso de Medicina, impossibilitado de assumir a posição. Para a coligação impugnante, a manobra configuraria falsidade ideológica eleitoral, prevista no Código Eleitoral. O POVO entrou em contato com as chapas citas e aguarda manifestação das coligações encabeçadas por Cândida Figueiredo e Lígia Protásio. A chapa de Cândida informou que o "referido senhor não fora efetivamente incluído na chapa no momento do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, o que afasta qualquer alegação de irregularidade quanto à indicação". Quanto à substituição do vice que foi registrado, informou que "o partido voltou a se reunir e deliberou por sua substituição, dentro de atos partidários conforme a legislação pertinente, Tendo sido o ato deferido pela juizo da 54a Zona Eleitoral".