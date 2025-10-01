Santa Quitéria: chapas contestam candidatura de prefeito interino

Da esquerda para a direita, Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB), e Lígia Protásio (PT) / Crédito: Reprodução/ Instagram

Em nota, a coligação de O Futuro Começa Agora! – formada por Republicanos, Solidariedade e Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) – aponta: "No caso de Santa Quitéria, a questão ganha ainda mais relevância, considerando que o pai do candidato teve seu mandato cassado pelo TRE-CE por abuso de poder político e econômico, além de envolvimento e apoio por parte de facção criminosa".

Além da coligação de Lígia, a coligação União Para Libertar Santa Quitéria, formada pelos partidos MDB e União Brasil, partido da ex-primeira-dama, Cândida Figueiredo, também protocolou um pedido semelhante, no qual argumenta que a candidatura de Joel “esbarra em óbices constitucionais e legais intransponíveis”. Esses obstáculos “evidenciam a configuração de inelegibilidade reflexa por tentativa de perpetuação familiar no poder em três ciclos consecutivos”, afirma a ação.

Ao O POVO, a defesa do prefeito interino afirmou que “há um grande equívoco nessa interpretação”. “Acreditamos que após nossas considerações, a Justiça Eleitoral deverá deferir o registro de candidatura de Joel”, afirma Jean Siqueira, advogado de Joel Barroso. “É urgente destacar que a eleição foi anulada e o diploma foi cassado. Em segundo plano, o prefeito eleito, não chegou a tomar posse do cargo”, destaca. Ele garante que “tanto a norma quanto o entendimento do próprio TSE são unânimes na possibilidade de candidatura de Joel Barroso”. Eleições suplementares de Santa Quitéria Após a cassação do ex-prefeito Braguinha (PSB) por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado, a eleição suplementar de Santa Quitéria foi marcada para o dia 26 de outubro.