TRE-CE nega recursos, mantém cassação de Braguinha e relator cobra marcação de nova eleição

￼BRAGUINHA foi preso antes da posse / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou, na última terça-feira, 5, os embargos de declaração impetrados pela defesa do prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), mantendo a decisão pela cassação do mandato e confirmando a realização de uma eleição suplementar no município. Ao prefeito eleito ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os embargos de declaração, que se referiam ao processo eleitoral envolvendo José Braga Barrozo (Braguinha) e Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, foram analisados em sessão que teve ressaltada pelos desembargadores presentes a importância da celeridade processual para um desfecho do caso.

Ele também enfatizou a "máxima celeridade" no processo, especialmente para a marcação das eleições suplementares. Os demais membros da corte concordaram com o relator, e o adiamento foi indeferido. No mérito dos embargos de declaração, o relator destacou que o tribunal já havia esgotado todos os argumentos expostos pela defesa no julgamento anterior do recurso eleitoral, e que os embargos apresentavam uma reiteração dos mesmos argumentos. Conforme o desembargador, a medida "em nada altera as conclusões". Maia enfatizou ainda que a disponibilização da documentação, mesmo poucas horas antes da audiência, "não interferiu na ampla defesa e no contraditório". Dessa forma, os embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente providos por unanimidade, sem alterar o resultado da decisão anterior que cassou o mandato.

Nova eleição: Interferência de facção criminosa Com a confirmação da cassação, o TRE já inicia os procedimentos preparatórios para realizar eleição suplementar em Santa Quitéria. Embora eventual data de um novo pleito não tenha sido mencionada durante a sessão, esta deverá ser confirmada ainda em 2025. A urgência na marcação das eleições suplementares foi explicitamente destacada pelo relator, desembargador Luciano, que mencionou a "interferência de facção criminosa no resultado das eleições daquele município" como o fator reconhecido por unanimidade pelo tribunal que motiva a necessidade de "máxima celeridade" em todo o processo judicial visando a realização do novo pleito. Guerra Sem Fim: Facções e Política Filho no comando da cidade

Enquanto isso, segue em exercício na Prefeitura, interinamente, o vereador Joel Barroso (PSB), presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria e filho de Braguinha. A própria eleição de Joel para a mesa diretora do Legislativo é questionada na Justiça, pois ele foi eleito para um terceiro mandato consecutivo, algo que o Supremo Tribunal Federal (STF) já proibiu.

Mas, como ele tomou posse no primeiro mandato na Mesa Diretora em 1º de janeiro de 2021, e a decisão do Supremo foi em 7 de janeiro daquele ano, Joel e outros presidentes de Câmara pelo Ceará têm entendido que a proibição só vale para mandatos do momento da decisão em diante. A situação ocorre em outros municípios cearenses, onde o Ministério Público tem pedido o afastamento dos presidentes de Câmaras. Braguinha já havia sido afastado da Prefeitura no primeiro mandato, em 2023, acusado de irregularidades na administração. Prisão antes da posse A prisão preventiva de Braguinha e mais oito réus foi decretada em 31 de dezembro de 2024 pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, em razão do recesso judiciário. Braguinha foi preso pela Polícia Federal em 1º de janeiro de 2025, pouco antes de tomar posse no mandato para o qual havia sido reeleito. A prisão foi mantida após audiência de custódia. O prefeito foi levado ao Centro de Triagem e Observações Criminológica (Cetoc) da Polícia Federal.