Após Cid e Camilo, Elmano afirma que definição da chapa ao Senado ficará para 2026

Após Cid e Camilo, Elmano afirma que definição da chapa ao Senado ficará para 2026Declarações mais recentes do principais nomes do grupo indicam que a escolha dos candidatos para as duas vagas ocorrerá somente ano que vem
A menos de um ano das eleições de 2026, diferentes nomes aparecem como possíveis candidatos para a disputa das duas vagas para o Senado Federal pelo Ceará. Porém, as falas mais recentes de líderes políticos da base governista apontam que a definição ocorrerá apenas em 2026.
Na última segunda-feira, 13, durante evento da entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou comentar sobre a possível candidatura do deputado federal José Guimarães (PT) e afirmou que a eleição será discutida apenas em 2026.
O senador Cid Gomes (PSB) também seguiu por esse caminho e considerou que o grupo ainda tem muito tempo até a escolha dos candidatos à Câmara Alta. Apesar disso, enfatizou que, para o governo do Estado, o nome para a disputa é o de Elmano de Freitas (PT), atual governador e pré-candidato à reeleição.
“As candidaturas precisam ser definidas até agosto, então nós temos muito tempo ainda. Os candidatos ao Senado devem ser definidos lá, depois de decidir presidente da República, vice-presidente e governadores. Só depois disso que se definem os senadores”, disse o senador ao repórter e colunista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.
Já na quinta-feira, 16, O POVO questionou o governador Elmano sobre as articulações para o Senado, porém o petista também desconversou sobre o tema. Elmano, Camilo e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participaram do evento de anúncio de construção de novas creches no Ceará, realizado no Palácio da Abolição.
Questionado sobre o tema, o governador disse que Senado só será tratado "em 2026". A cerimônia também contou com a presença do deputado José Guimarães. O parlamentar está entre os cotados para a disputa ao Senado Federal pela base governista. Guimarães chegou a afirmar que não está disposto a recuar da candidatura e que irá para a disputa interna, caso necessário.
O deputado federal Júnior Mano (PSB) também é um dos nomes para a eleição no ano que vem. Mano é apontado por Cid Gomes como indicado do PSB à vaga ocupada pelo atual senador, que já afirmou não ter intenção de concorrer à reeleição.
Outro parlamentar que aparece como possível pré-candidato é o deputado Moses Rodrigues (União), cogitado caso a base aliada consiga atrair a federação União Brasil e Progressistas.
Recentemente, Mano e Moses foram alvos de críticas após votarem a favor da retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 (MP do IOF). Em entrevista ao podcast Jogo Político na última sexta-feira, 10, Guimarães chegou a destacar que “quem vota contra o governo não terá apoio de Lula”.
Além dos já citados, o deputado Eunício Oliveira (MDB) e o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) já se colocaram como pré-candidatos pela base.