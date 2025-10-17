Após Cid e Camilo, Elmano afirma que definição da chapa ao Senado ficará para 2026

Camilo, Elmano e Cid Gomes na entrega da Comenda pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa / Crédito: João Paulo Biage

A menos de um ano das eleições de 2026, diferentes nomes aparecem como possíveis candidatos para a disputa das duas vagas para o Senado Federal pelo Ceará. Porém, as falas mais recentes de líderes políticos da base governista apontam que a definição ocorrerá apenas em 2026. Na última segunda-feira, 13, durante evento da entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou comentar sobre a possível candidatura do deputado federal José Guimarães (PT) e afirmou que a eleição será discutida apenas em 2026.