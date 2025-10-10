Guimarães diz que Lula não apoiará quem vota contra o governo

José Guimarães foi entrevistado no Jogo Politico por Érico Firmo e Carlos Mazza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Dois dos postulantes às candidaturas ao Senado pela base governista estadual no Ceará votaram contra o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Júnior Mano (PSB) tem sido apontado por Cid Gomes (PSB) como indicado do PSB à vaga que este último ocupa atualmente, e para a qual não tem mais intenção de concorrer, conforme declara. Já Moses Rodrigues (União Brasil) é cogitado para ser lançado à outra vaga ao Senado na chapa para reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), no caso de a base aliada conseguir atrair a federação formada por União Brasil e Progressistas. Tanto Mano quanto Moses estiveram entre os oito votos da bancada cearense contra o governo. Segundo o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT), essas posições serão levadas ao conhecimento do presidente e pesarão na definição dos apoios no próximo ano.

"A sociedade está muito organizada. Teve gente que votou a favor da PEC da Blindagem e até hoje está pagando o preço. Quem estiver votando contra o governo não terá o apoio do Lula nos estados", disse em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta sexta-feira, 10, ao ser questionado sobre as posições de Júnior Mano e Moses. O próprio Guimarães é pré-candidato ao Senado e diz que não irá abrir mão. "O Lula tem muita clareza. Você acha que um deputado que votou a favor de aumentar o número de deputados, para derrubar IOF, votou a favor da PEC da Blindagem e agora contra os ricos pagarem imposto, isso vai passar impune na eleição? Não tem perigo. Isso aí vai ser levado muito em conta na eleição", defendeu o petista. Assista à entrevista: Perda de cargos O líder governista sinalizou até que aliados de quem votou contra o governo serão exonerados de cargos federais que ocupam. "Não é razoável o cara fazer o que quer em Brasília, tem emendas, tem cargos. Eu conheço deles que têm cargos aqui no Ceará, que a Gleisi (Hoffmann, ministra das Relações Institucionais) vai tirar. E continua fazendo essas peripécias contra o governo. E nem aparece. Porque você sabe que ali tem o chamado parlamentar que não quer aparecer. Hoje em dia ninguém esconde mais nada".

Ele seguiu questionando a postura de quem busca se beneficiar do governo sem dar apoio nas votações. "Isso não é bom, não é pedagógico nem é educativo. Isso é malandragem. O cara fica votando o dia todo contra o governo e à noite vai pedir emenda para a Gleisi. O cara fica votando o dia todo contra o governo e no outro dia vai dizer que está tudo bem. Bem coisa nenhuma. Nós vamos passar isso a limpo até o final do ano", reagiu. O deputado destacou as prioridades do presidente para as eleições do próximo ano. "O Lula está determinado, primeiro, a ganhar a eleição. Segundo escolher bem os aliados". "Tiro no pé" Guimarães considera que a postura nas votações terá um preço político. "Ninguém perdoa, as pessoas estão dando tiro no pé, esses parlamentares da Câmara e do Senado".

Apontou ainda: "Estão pagando o preço, inclusive os aqui do Ceará. (...) E ainda tem gente que pretende ser candidato e vai chegar 2026 e vai abraçar o Lula... Não, essas votações serão referências para o Lula apoiar os candidatos e ir para os palanques nos estados". O parlamentar informou que será o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral(GTE) nacional do PT, responsável por organizar as campanhas nos estados. E esses critérios, segundo disse, serão levados em conta. "É muito importante todo mundo ter lado. Eu não tenho problema com quem vota contra o governo, agora não me venha pedir nada, não venha exigir nada".

E reforçou a crítica a quem tenta fazer equilibrismo. "O governo precisa de base para aprovar as matérias. Quem é oposição é oposição, mas quem não é, ficar fazendo jogo duplo não é razoável". Sobre a tese de que os candidatos a senador na chapa de Elmano podem ser Mano e Moses, ele falou: "Tem muita fantasia nessas narrativas, são as chamadas vozes do além, que são ditas no deserto e que não têm efeito prático nenhum". Votos cearenses Na decisão sobre a MP 1303/2025, votaram contra o governo na bancada cearense, além de Júnior Mano e Moses, os deputados AJ Albuquerque (PP) e Luiz Gastão (PSD), que são da base no Ceará, além dos deputados de oposição: André Fernandes (PL), Dayany Bittencourt (União Brasil), Dr. Jaziel (PL) e Matheus Noronha (PL).