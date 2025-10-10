Guimarães diz que Lula não apoiará quem vota contra o governo

Guimarães sobre Jr Mano e Moses para Senado: "Quem vota contra o governo não terá apoio de Lula"Um dos interessados em concorrer ao Senado, líder do governo afirma que postura dos deputados nas votações será determinante para os apoios nas eleições de 2026
Dois dos postulantes às candidaturas ao Senado pela base governista estadual no Ceará votaram contra o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Júnior Mano (PSB) tem sido apontado por Cid Gomes (PSB) como indicado do PSB à vaga que este último ocupa atualmente, e para a qual não tem mais intenção de concorrer, conforme declara. Já Moses Rodrigues (União Brasil) é cogitado para ser lançado à outra vaga ao Senado na chapa para reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), no caso de a base aliada conseguir atrair a federação formada por União Brasil e Progressistas. Tanto Mano quanto Moses estiveram entre os oito votos da bancada cearense contra o governo. Segundo o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT), essas posições serão levadas ao conhecimento do presidente e pesarão na definição dos apoios no próximo ano.
"A sociedade está muito organizada. Teve gente que votou a favor da PEC da Blindagem e até hoje está pagando o preço. Quem estiver votando contra o governo não terá o apoio do Lula nos estados", disse em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta sexta-feira, 10, ao ser questionado sobre as posições de Júnior Mano e Moses. O próprio Guimarães é pré-candidato ao Senado e diz que não irá abrir mão.
"O Lula tem muita clareza. Você acha que um deputado que votou a favor de aumentar o número de deputados, para derrubar IOF, votou a favor da PEC da Blindagem e agora contra os ricos pagarem imposto, isso vai passar impune na eleição? Não tem perigo. Isso aí vai ser levado muito em conta na eleição", defendeu o petista.
Assista à entrevista:
Perda de cargos
O líder governista sinalizou até que aliados de quem votou contra o governo serão exonerados de cargos federais que ocupam. "Não é razoável o cara fazer o que quer em Brasília, tem emendas, tem cargos. Eu conheço deles que têm cargos aqui no Ceará, que a Gleisi (Hoffmann, ministra das Relações Institucionais) vai tirar. E continua fazendo essas peripécias contra o governo. E nem aparece. Porque você sabe que ali tem o chamado parlamentar que não quer aparecer. Hoje em dia ninguém esconde mais nada".
Ele seguiu questionando a postura de quem busca se beneficiar do governo sem dar apoio nas votações. "Isso não é bom, não é pedagógico nem é educativo. Isso é malandragem. O cara fica votando o dia todo contra o governo e à noite vai pedir emenda para a Gleisi. O cara fica votando o dia todo contra o governo e no outro dia vai dizer que está tudo bem. Bem coisa nenhuma. Nós vamos passar isso a limpo até o final do ano", reagiu.
O deputado destacou as prioridades do presidente para as eleições do próximo ano. "O Lula está determinado, primeiro, a ganhar a eleição. Segundo escolher bem os aliados".
"Tiro no pé"
Guimarães considera que a postura nas votações terá um preço político. "Ninguém perdoa, as pessoas estão dando tiro no pé, esses parlamentares da Câmara e do Senado".
Apontou ainda: "Estão pagando o preço, inclusive os aqui do Ceará. (...) E ainda tem gente que pretende ser candidato e vai chegar 2026 e vai abraçar o Lula... Não, essas votações serão referências para o Lula apoiar os candidatos e ir para os palanques nos estados".
O parlamentar informou que será o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral(GTE) nacional do PT, responsável por organizar as campanhas nos estados. E esses critérios, segundo disse, serão levados em conta.
"É muito importante todo mundo ter lado. Eu não tenho problema com quem vota contra o governo, agora não me venha pedir nada, não venha exigir nada".
E reforçou a crítica a quem tenta fazer equilibrismo. "O governo precisa de base para aprovar as matérias. Quem é oposição é oposição, mas quem não é, ficar fazendo jogo duplo não é razoável".
Sobre a tese de que os candidatos a senador na chapa de Elmano podem ser Mano e Moses, ele falou: "Tem muita fantasia nessas narrativas, são as chamadas vozes do além, que são ditas no deserto e que não têm efeito prático nenhum".
Votos cearenses
Na decisão sobre a MP 1303/2025, votaram contra o governo na bancada cearense, além de Júnior Mano e Moses, os deputados AJ Albuquerque (PP) e Luiz Gastão (PSD), que são da base no Ceará, além dos deputados de oposição: André Fernandes (PL), Dayany Bittencourt (União Brasil), Dr. Jaziel (PL) e Matheus Noronha (PL).
Federação
O líder governista ainda manifestou descrença quanto questionado se é a favor da tentativa de atrair a federação formada por União Brasil e Progressistas para a base no Ceará. "Eu não sou a favor de uma impossibilidade. Isso já foi. Isso aí é sonho. Acredite neles. As pessoas têm o direito de sonhar. Mas essa federação vir para nós? Com essa turma que está aí? Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro (Gomes) e tudo, isso é impossível".
A atração da federação é o cenário cogitado para que Moses seja candidato a senador com apoio de Elmano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente