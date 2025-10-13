Camilo desconversa sobre infiéis na MP de Lula: 'É com a Gleisi'

Ministro da Educação Camilo Santana (PT) evitou comentar sobre os votos dos deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) favoráveis à retirada de pauta da MP 1303/2025 na Câmara dos Deputados / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou comentar os votos dos deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União), favoráveis à retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara dos Deputados. O ex-governador afirmou que o assunto deve ser tratado com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman (PT). Mano e Moses são cotados como pré-candidatos da base petista ao Senado pelo Ceará no ano que vem. Camilo participou nesta segunda-feira, 13, do evento da entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa; entregue a governadores brasileiros pelos índices positivos de alfabetização em seus respectivos estados. O governador Elmano de Freitas (PT) foi um dos homenageados.

Em entrevista ao podcast Jogo Político na última sexta-feira, 10, Guimarães chegou a destacar que “quem vota contra o governo não terá apoio de Lula”. O petista também já indicou que não está disposto a recuar da ideia de concorrer a uma das vagas no Senado. Nesta segunda, perguntado sobre a possível candidatura de Guimarães, o ministro Camilo Santana também não comentou sobre o assunto e disse que a eleição será discutida em 2026. Votos dos parlamentares cearenses Na última quarta-feira, 8, os deputados federais Júnior Mano e Moses Rodrigues foram favoráveis à retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara dos Deputados. Ao todo, foram 251 votos a favor e 193 contrários à medida.

A MP, redigida pelo Governo Federal, estabelecia novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. A derrubada da medida representou uma derrota para o governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão da Câmara. Entre os deputados da bancada cearense, 10 parlamentares foram contra a retirada e oito a favor, enquanto quatro não votaram. O voto de Mano e Rodrigues surpreendeu por contrariar a expectativa de que concorram à Casa Alta pela base governista. No último sábado, 11, Mano afirmou ao O POVO que “divergências pontuais fazem parte da democracia e do debate político”.

Júnior Mano é “apadrinhado” pelo senador Cid Gomes (PSB) e um dos principais nomes para a disputa majoritária ao Senado pelo PSB. O deputado se filiou ao partido em dezembro de 2024, após expulsão do PL por apoiar a candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Já o nome de Moses Rodrigues aparece em meio à tentativa de aproximação do governo com a federação União-PP. Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, já enfatizou que a federação será oposição no Estado, descartando o apoio do bloco ao PT em 2026. Em entrevista ao Jogo Político, Guimarães também demonstrou descrença sobre o possível apoio da federação e considerou a movimentação apenas como um “sonho” distante. “As pessoas têm o direito de sonhar. Mas essa federação vir para nós? Com essa turma que está aí? Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro (Gomes) e tudo, isso é impossível”, considerou.