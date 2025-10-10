Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guimarães mantém candidatura ao Senado e diz que disputará no PT

Líder do governo Lula na Câmara reafirmou pré-candidatura ao Senado e afirmou que não irá aceitar "qualquer apelo" para abdicar da postulação
Convidado especial do podcast Jogo Político, do O POVO, nesta sexta-feira, 10, o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE) disse não estar disposto a recuar da ideia de concorrer a uma das vagas em disputa para o Senado Federal, em 2026, e avisou que irá para a disputa interna, nas instâncias petistas, caso seja necessário.

"Não tenho disposição de negociar a minha saída. Vamos para a luta, vamos para a disputa". respondeu o parlamentar, quando questionado pelos jornalistas Érico Firmo e Carlos Mazza. Indagado se estaria disposto a ir para a disputa voto a voto dentro da sigla ou da base aliada, Guimarães sinalizou que não irá recuar. "Vamos, porque quem decide o candidato é o PT".

O deputado destacou encontro recente do partido, lembrando que a base do governador Elmano (PT) gritou seu nome em apoio à pré-candidatura ao Senado.

"Alguém vai ter a ousadia de dizer, dentro do PT, que eu não possa ser candidato? Qual a razão? Portanto, eu não tenho disposição de recuar. Como vai ser? Tem um longo e tenebroso inverno ainda. É botar o pé na estrada, que é como eu faço", argumentou.

Guimarães disse ter duas importantes missões para o ano que vem, terminar a missão no governo Lula, como líder nas articulações; e consolidar o projeto do PT no Ceará. "Eu tô pro que vier. Firme, determinado, mas não vou aceitar qualquer apelo, não", disparou.

Hegemonia

Confrontado com a tese defendida por alguns membros da base aliada, de que o Partido dos Trabalhadores não pode "ter tudo", já que tem a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e o Governo Federal, o deputado rebateu citando o senador Cid Gomes (PSB) e outros líderes políticos cearenses.

"O Cid foi governador. Ele tinha 40 deputados estaduais, a Presidência da Assembleia, o prefeito de Fortaleza, a Presidência da Câmara de Fortaleza, tudo o Cid tinha e teve o direito de escolher o seu candidato a governador e ele escolheu o PT, escolheu o Camilo. O Tasso, quando era governador, tinha tudo! Esse tinha 100% dos deputados", lembrou

E continuou: "(...) portanto, essa é uma conversa que não prospera. Porque quem disse isso, que o PT podia ter (tudo), foi o eleitor. Eles não previam o Elmano ganhar no primeiro turno e deu a louca no povo, no bom sentido. Vamos encerrar essa eleição? Vamos. E o menino que ninguém conhecia direito foi eleito em primeiro turno", destacou.

O deputado disse nunca ter ouvido de Cid um veto ao nome dele para a disputa pelo Senado. "Se tem (veto), nunca me disse. Eu espero que não tenha, porque, se tiver, nós vamos para a luta. Até porque eu fiz tudo, nesses anos todos, para ajudar o Cid candidato, o Cid governador e o Cid na escolha dos seus candidatos", rebateu.

Acompanha a entrevista completa com o deputado José Guimarães

