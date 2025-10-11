Após críticas de Guimarães, Jr Mano minimiza voto contra MP de Lula: 'divergências pontuais'

Júnior Mano (PSB) e José Guimarães (PT) são pré-candidatos ao Senado pela base governista do Ceará / Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados e Aurélio Alves/O POVO

Questionado neste sábado, 11, sobre a declaração do petista, Júnior Mano disse que "divergências pontuais fazem parte da democracia e do debate político". Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO "Todos nós que integramos o campo governista devemos concentrar energia em construir pontes, somar forças e mostrar ao povo que estamos juntos por um Brasil e um Ceará mais fortes. Não faço política de quatro em quatro anos", afirmou ao O POVO. Júnior Mano disse, ainda, acreditar que o voto contrário sobre a MP "não atrapalha" o apoio do chefe do Executivo brasileiro a ele nas próximas eleições. "Tem outras pautas que podem ser construídas. O presidente Lula está bem, retomando novamente o crescimento do Brasil", acrescentou. "O que fortalece a unidade da base é o trabalho, o diálogo e o compromisso comum com os interesses da população, não com interesses eleitorais", reforçou o deputado do PSB.

Entenda Além de Júnior Mano, o deputado federal Moses Rodrigues votou pela retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Ambos são cotados como pré-candidatos ao Senado pela base governista do Ceará e estiveram entre os oito votos da bancada cearense contra o governo Lula. O POVO procurou o deputado do União Brasil para comentar o assunto, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado quando houver retorno. Mano tem sido apontado pelo senador Cid Gomes como indicado do PSB à vaga que este último ocupa atualmente, e para a qual não tem mais intenção de concorrer, conforme declara.

Já Moses é cogitado para ser lançado à outra vaga ao Senado na chapa para reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), no caso de a base aliada conseguir atrair a federação formada por União Brasil e Progressistas. Segundo o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães, essas posições serão levadas ao conhecimento do presidente e pesarão na definição dos apoios no próximo ano. "A sociedade está muito organizada. Teve gente que votou a favor da PEC da Blindagem e até hoje está pagando o preço. Quem estiver votando contra o governo não terá o apoio do Lula nos estados", disse em entrevista ao podcast Jogo Político, nessa sexta-feira, 10, ao ser questionado sobre as posições de Júnior Mano e Moses.