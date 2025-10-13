Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

André diz que Bolsonaro só mencionou candidatura de Alcides no CE

Após Priscila ser lançada ao Senado, André diz que Bolsonaro só mencionou candidatura de Alcides

O deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André, tem apoio do ex-presidente e de Ciro Gomes; Já a vereadora de Fortaleza Priscila Costa foi lançada com apoios de Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

André Fernandes (PL), deputado federal e presidente estadual do partido, disse que as únicas vezes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre candidatura ao Senado Federal no Ceará, foi em apoio ao pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

De acordo com André, as falas do ex-presidente foram ouvidas por todos os mandatários do partido na última visita de Bolsonaro a Fortaleza. A declaração ocorreu ao podcast PPCell Cast do vereador PPCell, ainda no PDT, mas que tenta migração prevista para o PL.

"Foi a escolha de Jair Bolsonaro. Que fique registrado. As únicas vezes que Jair Bolsonaro falou sobre candidatura ao Senado no Ceará foi quando ele citou o 'pai do André' e outra vez quando ele disse 'meu senador' publicamente", disse.

E prosseguiu: "Todo o grupo viu, ouviu. A última vez que o Bolsonaro esteve em Fortaleza eu organizei uma reunião com todos os parlamentares do PL e Bolsonaro foi categórico em dizer que a meta no Ceará é eleger o senador da República, o senador que vai ser o Alcides Fernandes. Estava a mesa completa com todos os deputados, todos os vereadores", recorda.

Leia mais

Alcides e Priscila pré-candidatos ao Senado pelo PL

A ênfase de André sobre a demonstração de apoio de Bolsonaro a pré-candidatura de seu pai vem meio ao lançamento da vereadora Priscila Costa (PL) ao posto. Ela foi alçada por Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e por Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL.

Após ter sido lançada como pré-candidata a senadora, André Fernandes disse ser um "nome muito forte" e competitivo. "Tem muito a cooperar com a chapa. Acredito no potencial dela".

Apesar da sinalização, movimentações de bastidores indicam que o PL não lançará os dois ao Senado e que o fato de Priscila ter se alçado via Michelle teria incomodado André. Há uma preocupação quanto conseguir eleger apenas um e o receio de que duas candidaturas possam dividir votos.

Críticas a Eunício e Guimarães

No podcast com o PPCell, Fernandes aproveitou o momento para criticar pré-candidatos a senador pela base estadual. Ele disse que a briga de Alcides com os demais "será pesada". André afirmou que "do outro lado é todo mundo muito ruim", mas citou nominalmente José Guimarães (PT), se referindo a ele como "cuecão" e também Eunício Oliveira (MDB).

"Olha os candidatos. Um é o cuecão. O cuecão pra quem não sabe é o líder do Lula na Câmara dos Deputados, é o Guimarães. Macho, Eunício Oliveira, pelo amor de Deus. O cara quando era presidente do Congresso Nacional perdeu a eleição para um recém-chegado (Eduardo Girão) na política. E agora quer ressurgir, pelo amor de Deus", disse.

O deputado bolsonarista relembrou fala do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) de apoio a Alcides. "A nossa vantagem é essa. O Ciro disse que o Alcides é um homem de fé e tem currículo, do outro lado é só folha corrida. É brincadeira. Do outro lado é todo mundo muito ruim", completou.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

jair bolsonaro Senado Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar