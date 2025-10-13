André diz que Bolsonaro só mencionou candidatura de Alcides no CE

￼JAIR Bolsonaro com parlamentares do PL no Ceará / Crédito: Assessoria André Fernandes/divulgação

André Fernandes (PL), deputado federal e presidente estadual do partido, disse que as únicas vezes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre candidatura ao Senado Federal no Ceará, foi em apoio ao pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). De acordo com André, as falas do ex-presidente foram ouvidas por todos os mandatários do partido na última visita de Bolsonaro a Fortaleza. A declaração ocorreu ao podcast PPCell Cast do vereador PPCell, ainda no PDT, mas que tenta migração prevista para o PL.