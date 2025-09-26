Sobral: ataque em escola expõe aliança de petistas e União Brasil

Tanto Oscar Rodrigues quanto Elmano destacaram nas redes sociais o encontro realizado em Sobral / Crédito: Reprodução/Instagram

"Diante da gravidade do fato, acionei imediatamente o governador do Estado, Elmano de Freitas, que garantiu o envio de reforço policial ao município, bem como o ministro da Educação, que colocou à disposição de Sobral toda a estrutura do MEC, e o deputado federal Moses Rodrigues (filho de Oscar), relator do Plano Nacional de Educação, que está articulando com as esferas estadual e federal", disse. Em publicação posterior, Oscar destacou reunião com o governador e outras autoridades para tratar do assunto. "Acabo de me reunir, em Sobral, com o governador do Estado, Elmano de Freitas, com o deputado federal, Moses Rodrigues, com o secretário da Segurança Cidadã de Sobral, Cel. Mário Cunha, e com o chefe de Gabinete do Governo, Gabriel Rochinha. Durante o nosso encontro, o governador colocou a estrutura do Estado à disposição do nosso município", declarou. E continuou: "Solicitamos reforço na segurança, com mais policiamento nas ruas. Juntos, iniciamos a construção de um plano de ação, cujas medidas deverão ser apresentadas nos próximos dias pelo governador", explicou na legenda de uma foto do encontro.

Santana completou falando também em união de forças: “Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto. A hora é de unir forças e trabalharmos juntos para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar". A conversa entre Camilo e Rodrigues foi comentada também pelo prefeito em vídeo publicado nas redes sociais. “Conversando com o ministro da Educação, que ficou altamente indignado, assim como o governador, que já estão tomando também as providências para que este problema de segurança pública possa ser resolvido em Sobral”, disse. União Brasil e PT Os dois partidos têm discutido a relação em níveis diversos da política brasileira. Nacionalmente, o presidente Antônio Rueda exigiu que todos os filiados entregassem cargos e indicações no governo Lula (PT).