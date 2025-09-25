O que políticos falaram sobre ataque a escola em Sobral

Elmano e Camilo, indignados, são atacados por Ciro, enquanto Ivo pede paz: reações dos políticosVeja como políticos cearenses se posicionaram sobre o ataque a escola em Sobral
Políticos cearenses se manifestaram nas redessociais sobre o ataque a tiros que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, na escola estadual Professor Luiz Felipe, em Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), manifestaram-se sobre o incidente que deixou dois estudantes mortos e três feridos.
Em postagem no X e no Instagram, o atual chefe do Executivo do Estado disse lamentar o ocorrido, afirmando que determinou aumento do efetivo policial para captura dos criminosos.
"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, publicou.
Já em tom de crítica, o ex-governador Ciro Gomes atacou Elmano e o antecessor pelo crime, ao falar sobre violência, culpar a gestão pelo tema, levantar a questão das facções e acusar os adversários políticos de estarem com as mãos “sujas de sangue”.
"Já passou de qualquer limite a situação de violência no Ceará! Entregues à roubalheira e à politicagem, nada fazem de concreto para inovar no combate às causas e consequências da mortandade recorde que não poupa sequer crianças e mulheres. O entranhamento das facções na política do Ceará é fato chocante e impune. Elmano e Camilo, suas mãos estão sujas de sangue inocente mais uma vez. Até quando, cearenses?”, escreveu Ciro.
Atacado por Ciro, o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que recebeu com indignação as informações e que telefonou para Elmano de Freitas e para o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União).
"Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros feridos. Telefonei para o governador Elmano de Freitas e para o prefeito Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição".
E completou falando em união de forças: “Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto. A hora é de unir forças e trabalharmos juntos para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar."
A conversa de Camilo com Rodrigues foi comentada também pelo prefeito em vídeo publicado em suas redes, no qual ele se disse indignado e afirmou que determinou providências. “Conversando com o ministro da Educação, que ficou altamente indignado, assim como o governador, que já estão tomando também as providências para que este problema de segurança pública possa ser resolvido em Sobral.”
O ex-prefeito da cidade, Ivo Gomes (PSB), solidarizou-se com as famílias e considerou que a situação nunca havia sido vista na cidade antes.
“Especialmente nessas horas, vimos a importância de fortalecermos a disseminação da cultura de paz para que situações como essa, nunca vistas antes na nossa cidade, jamais se repitam.”
Repercussão no Congresso
Parlamentares também repercutiram o ataque no Ceará. Por meio de nota, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias.
“A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas.”
Além de Motta, o líder do governo na Câmara, o cearense José Guimarães (PT), também se manifestou por meio de suas redes sociais: “Muita tristeza e sentimento de indignação com a notícia da morte de dois adolescentes e outros feridos em um ataque a tiros numa escola de Sobral esta manhã.”
Moses Rodrigues, filho do prefeito, ligou o ataque à atuação de facções criminosas e ao tráfico de drogas. “Nós temos que começar a fazer reflexões sérias sobre essa questão das facções. Eu acho que talvez devamos enfrentá-la como sociedade, juntos, dizer não às drogas, porque quem acaba financiando as facções é o consumo.”