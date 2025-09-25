O que políticos falaram sobre ataque a escola em Sobral

Elmano, Ciro e Camilo e outros políticos repercutem o ataque em escola de Sobral / Crédito: FÁBIO LIMA/ DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, publicou. Já em tom de crítica, o ex-governador Ciro Gomes atacou Elmano e o antecessor pelo crime, ao falar sobre violência, culpar a gestão pelo tema, levantar a questão das facções e acusar os adversários políticos de estarem com as mãos “sujas de sangue”. "Já passou de qualquer limite a situação de violência no Ceará! Entregues à roubalheira e à politicagem, nada fazem de concreto para inovar no combate às causas e consequências da mortandade recorde que não poupa sequer crianças e mulheres. O entranhamento das facções na política do Ceará é fato chocante e impune. Elmano e Camilo, suas mãos estão sujas de sangue inocente mais uma vez. Até quando, cearenses?”, escreveu Ciro. Leia mais Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos Sobre o assunto Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos

Atacado por Ciro, o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que recebeu com indignação as informações e que telefonou para Elmano de Freitas e para o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União). "Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros feridos. Telefonei para o governador Elmano de Freitas e para o prefeito Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição". E completou falando em união de forças: “Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto. A hora é de unir forças e trabalharmos juntos para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar."

A conversa de Camilo com Rodrigues foi comentada também pelo prefeito em vídeo publicado em suas redes, no qual ele se disse indignado e afirmou que determinou providências. “Conversando com o ministro da Educação, que ficou altamente indignado, assim como o governador, que já estão tomando também as providências para que este problema de segurança pública possa ser resolvido em Sobral.” O ex-prefeito da cidade, Ivo Gomes (PSB), solidarizou-se com as famílias e considerou que a situação nunca havia sido vista na cidade antes. “Especialmente nessas horas, vimos a importância de fortalecermos a disseminação da cultura de paz para que situações como essa, nunca vistas antes na nossa cidade, jamais se repitam.”