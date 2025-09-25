Espera por filiação de RC ao União Brasil completará 4 meses

Filiação do ex-prefeito vinha sendo adiada desde junho, mas deve ocorrer na próxima segunda-feira, 29, em evento na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

A filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio ao União Brasil foi novamente adiada e deve ocorrer somente em outubro, cerca de quatro meses após o anúncio de sua migração para o partido, feito no início de junho deste ano. O ato estava previsto para ocorrer nos próximos dias, com um deputado do partido informando ter reservado um auditório na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a realização da cerimônia. Apesar do anúncio do aliado, RC não confirmou a data e o evento acabou sendo novamente adiado.

À coluna Vertical, do O POVO, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) confirmou o adiamento para outubro e justificou se dar por "dificuldades de agendas" de lideranças nacionais da sigla. “A gente quer esse evento em grande estilo, mas há dificuldade de conciliação das agendas das grandes lideranças nacionais, que se dispuseram e querem participar. O motivo é só esse”, disse o deputado, que destaca que RC “já está no partido”, faltando apenas a oficialização. “O que falta apenas é oficializar, não há probabilidade nenhuma de outro resultado”, disse à coluna. Na última quarta-feira, 24, em contato com O POVO, RC não quis confirmar uma data para o evento, também sob a alegação de que segue buscando melhor momento para reunir grandes nomes do partido em Fortaleza. Roberto evitou fazer qualquer nova previsão de data, para evitar expectativas, como ocorreu anteriormente. Apesar disso, ele minimizou a demora para a realização do ato. "A filiação está confirmada desde junho, quando anunciei, falta só essa formalização", disse.

Adiamentos

No início de junho deste ano, Roberto desfiliou-se do PDT e anunciou que migraria para o União Brasil. Entretanto, a cerimônia para oficializar a filiação foi adiada diversas vezes, sempre com a justificativa de que havia o interesse de que grandes nomes nacionais do partido pudessem participar do evento em Fortaleza. Durante esse período, o presidente da sigla, Antônio Rueda, esteve de passagem pela Capital cearense. O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (União Brasil), também passou por Fortaleza em agosto para cumprir agenda. Impasse no Ceará A demora para a oficialização de filiação tem gerado rumores nos bastidores políticos, especialmente devido às discussões acerca do posicionamento do União Brasil em relação ao governo Elmano (PT). Uma ala da legenda, da qual RC faz parte, defende a oposição ferrenha ao PT no Ceará. Outro grupo é próximo da gestão estadual e quer a manutenção da relação.