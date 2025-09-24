Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberto Cláudio já tem data para se filiar ao União Brasil

Filiação do ex-prefeito vinha sendo adiada desde junho, mas deve ocorrer na próxima segunda-feira, 29, em evento na Assembleia Legislativa do Ceará
Autor Marcelo Bloc
Tipo Notícia

filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio ao União Brasil está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 29, após diversos adiamentos por questões internas da sigla.

A informação foi publicada em primeira mão pela coluna Vertical, do O POVO, e confirmada pelo deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), que disse ter solicitado autorização para o uso de um auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a realização do evento. RC já foi deputado e chegou a presidir a Alece, antes de ser eleito prefeito da Capital.

Em julho deste ano, Roberto desfiliou-se do PDT e anunciou que migraria para o União Brasil. Entretanto, a cerimônia para oficializar a filiação foi adiada diversas vezes, sempre com a justificativa de que havia o interesse de que grandes nomes nacionais do partido pudessem participar do evento em Fortaleza.

A demora gerou rumores nos bastidores políticos, devido às discussões acerca do posicionamento do União Brasil em relação ao governo Elmano (PT).

O União oficializou federação com o PP em agosto e determinou afastamento do PT em nível nacional. No Ceará, o movimento gera complicações devido ao contexto local, em que parte do União Brasil e do PP são ligadas a base governista.

Leia mais

Integrantes da recém-criada federação União Progressista, como Capitão Wagner e o próprio RC, garantem que o partido vai figurar na oposição no Ceará. Já nomes como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa (filha de Roberto) e o federal Moses Rodrigues têm proximidade com o governo petista.

Roberto Cláudio é apontado como um dos possíveis pré-candidatos ao governo do Ceará por parte da oposição. A reportagem entrou em contato com o ex-prefeito, para solicitar mais informações sobre a filiação, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Roberto Cláudio PT Elmano de Freitas

