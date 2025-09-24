Roberto Cláudio já tem data para se filiar ao União Brasil

Roberto Cláudio deve se filiar ao União Brasil na semana que vemFiliação do ex-prefeito vinha sendo adiada desde junho, mas deve ocorrer na próxima segunda-feira, 29, em evento na Assembleia Legislativa do Ceará
A filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio ao União Brasil está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 29, após diversos adiamentos por questões internas da sigla.
A informação foi publicada em primeira mão pela coluna Vertical, do O POVO, e confirmada pelo deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), que disse ter solicitado autorização para o uso de um auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a realização do evento. RC já foi deputado e chegou a presidir a Alece, antes de ser eleito prefeito da Capital.
Em julho deste ano, Roberto desfiliou-se do PDT e anunciou que migraria para o União Brasil. Entretanto, a cerimônia para oficializar a filiação foi adiada diversas vezes, sempre com a justificativa de que havia o interesse de que grandes nomes nacionais do partido pudessem participar do evento em Fortaleza.
A demora gerou rumores nos bastidores políticos, devido às discussões acerca do posicionamento do União Brasil em relação ao governo Elmano (PT).
O União oficializou federação com o PP em agosto e determinou afastamento do PT em nível nacional. No Ceará, o movimento gera complicações devido ao contexto local, em que parte do União Brasil e do PP são ligadas a base governista.
Integrantes da recém-criada federação União Progressista, como Capitão Wagner e o próprio RC, garantem que o partido vai figurar na oposição no Ceará. Já nomes como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa (filha de Roberto) e o federal Moses Rodrigues têm proximidade com o governo petista.
Roberto Cláudio é apontado como um dos possíveis pré-candidatos ao governo do Ceará por parte da oposição. A reportagem entrou em contato com o ex-prefeito, para solicitar mais informações sobre a filiação, mas não obteve retorno até o momento da publicação.