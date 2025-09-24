Roberto Cláudio já tem data para se filiar ao União Brasil

Filiação do ex-prefeito vinha sendo adiada desde junho, mas deve ocorrer na próxima segunda-feira, 29, em evento na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

A filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio ao União Brasil está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 29, após diversos adiamentos por questões internas da sigla. A informação foi publicada em primeira mão pela coluna Vertical, do O POVO, e confirmada pelo deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), que disse ter solicitado autorização para o uso de um auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para a realização do evento. RC já foi deputado e chegou a presidir a Alece, antes de ser eleito prefeito da Capital.