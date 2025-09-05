Após rompimento com o PT, membros do União se reúnem com Elmano

Após rompimento nacional com o PT, membros do União Brasil no Ceará se reúnem com ElmanoO prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e a deputada federal Fernanda Pessoa, ambos do União, se reuniram com governador Elmano de Freitas para tratar sobre recursos para a área da saúde em Maracanaú
Em meio a impasses decorrentes da saída oficial dos partidos União Brasil e Progressistas da base do Governo Federal, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), e a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) se reuniram com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira, 5, para articular recursos para a área da saúde em Maracanaú, município limítrofe de Fortaleza.
A reunião contou ainda com a presença do vice-prefeito de Maracanaú Gerson Cecchini (PT), do secretário estadual Nelson Martins (PT), do vice-prefeito de Pacatuba Ésio de Sousa (PT) e do secretário de Governo de Maracanaú, Rodrigo Mota (PT).
Criada em meio a divergências nacionais e locais, a Federação União Progressista forma hoje a maior bancada do Congresso Nacional. O anúncio oficial da saída dos partidos da base do Governo Federal foi feito na terça-feira, 2 de setembro. Segundo o comunicado, os dirigentes e aliados devem deixar cargos ocupados na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto", escreveram Antonio Rueda e Ciro Nogueira, presidentes do União Brasil e do Progressistas, respectivamente.
No entanto, uma parte do grupo defende a manutenção de cargos e espaços desses partidos no Executivo. O impasse se repete no Ceará, com filiados divididos entre a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e a permanência na base aliada. Porém, as decisões da Federação tiveram resistência no Ceará, onde líderes dos partidos que compõem a federação ocupam espaços estratégicos.
Sem tocar no assunto, o prefeito de Maracanaú afirmou que ficou "muito satisfeito com a questão do governador ser sensível a esta causa". "Essa parceria é super importante, três esfera: Prefeitura, Estado e Governo Federal. Por isso que estamos em Brasília para trabalhar dia e noite para esse município pelo estado do Ceará".
