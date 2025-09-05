Após rompimento com o PT, membros do União se reúnem com Elmano

O governador Elmano de Freitas com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, o vice-prefeito Gerson Cecchini, a deputada federal Fernanda Pessoa, o secretário estadual Nelson Martins, o vice-prefeito de Pacatuba Ésio de Sousa e o secretário de Governo de Maracanaú, Rodrigo Mota. / Crédito: Divulgação

Em meio a impasses decorrentes da saída oficial dos partidos União Brasil e Progressistas da base do Governo Federal, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), e a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) se reuniram com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira, 5, para articular recursos para a área da saúde em Maracanaú, município limítrofe de Fortaleza. A reunião contou ainda com a presença do vice-prefeito de Maracanaú Gerson Cecchini (PT), do secretário estadual Nelson Martins (PT), do vice-prefeito de Pacatuba Ésio de Sousa (PT) e do secretário de Governo de Maracanaú, Rodrigo Mota (PT).