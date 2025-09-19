Após ordem do União Brasil, Heitor Freire segue no governo Lula

Ex-deputado, Heitor Freire é filiado ao União Brasil / Crédito: Reprodução: Instagram

Filiado ao União Brasil, o ex-deputado federal Heitor Freire não deixou o cargo de diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A informação foi confirmada ao O POVO pela assessoria de comunicação da Sudene nesta sexta-feira, 19, e por Freire.

"Após diálogo com a liderança, caso exista desconforto do partido na posição que ocupo, solicitarei uma carta de anuência para desfiliação partidária do União Brasil e seguir novos rumos em algum partido de centro", acrescentou. O presidente do União Brasil no Ceará e membro da executiva nacional, ex-deputado federal Capitão Wagner, informou que o partido está "levantando" outras situações no Estado. "A determinação é que todos entreguem os cargos. Os que não entregarem responderão a processo administrativo", disse Wagner.

Entenda O União Brasil deu prazo de 24 horas para que filiados peçam exoneração de cargos ou funções comissionadas em ministérios do governo Lula ou de funções de confiança em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas indiretamente à União. A resolução foi aprovada pela Executiva nacional do partido e divulgada na quinta-feira, 18. O movimento reforça o afastamento da legenda da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que já havia sido anunciado no início do mês , juntamente com o Progressistas, partido que compõe uma federação com o União Brasil. Na ocasião, a exigência de exoneração abrangia apenas os "detentores de mandato" em cargos, o que impactaria, em tese, a permanência dos ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA). Ambos são deputados federais, ou seja, detentores de mandatos filiados aos partidos da federação.

A norma prevê que a não observância da determinação "sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional". A resolução é assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O partido anunciou o desembarque oficial do governo em 2 de setembro, junto com o Progressistas, legenda com a qual tem uma federação. Há outros dois ministérios contabilizados na cota do União Brasil, com Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), mas essas últimas indicações são atribuídas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de forma pessoal, sem filiação à legenda. Góes é integrante do PDT.