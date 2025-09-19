Após ordem do União Brasil, Heitor Freire segue no governo Lula

Mesmo após resolução do União Brasil, Heitor Freire segue em cargo e diz que falará com RuedaEm caso de "desconforto", ex-deputado informou que pedirá carta de anuência e buscará partido de centro
Filiado ao União Brasil, o ex-deputado federal Heitor Freire não deixou o cargo de diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
A informação foi confirmada ao O POVO pela assessoria de comunicação da Sudene nesta sexta-feira, 19, e por Freire.
"Com o cargo que ocupo tenho responsabilidade com a estabilidade, crescimento econômico, geração de emprego e renda em nossa região. Por isso permaneço, nesse momento, como diretor na Sudende", informou.
Leia mais
A direção nacional do União Brasil emitiu uma resolução nessa quinta-feira, 18, estabelecendo prazo de 24 horas para que filiados que integram o governo Lula (PT) deixem os cargos, sob risco de serem enquadrados em "ato de infidelidade partidária".
Freire contou que, nas próximas semanas, buscará o presidente do partido, Antônio Rueda, com quem salienta ter proximidade e "elevada estima". Ele afirmou que procurará também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
"Após diálogo com a liderança, caso exista desconforto do partido na posição que ocupo, solicitarei uma carta de anuência para desfiliação partidária do União Brasil e seguir novos rumos em algum partido de centro", acrescentou.
O presidente do União Brasil no Ceará e membro da executiva nacional, ex-deputado federal Capitão Wagner, informou que o partido está "levantando" outras situações no Estado.
"A determinação é que todos entreguem os cargos. Os que não entregarem responderão a processo administrativo", disse Wagner.
Entenda
O União Brasil deu prazo de 24 horas para que filiados peçam exoneração de cargos ou funções comissionadas em ministérios do governo Lula ou de funções de confiança em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas indiretamente à União. A resolução foi aprovada pela Executiva nacional do partido e divulgada na quinta-feira, 18.
O movimento reforça o afastamento da legenda da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que já havia sido anunciado no início do mês , juntamente com o Progressistas, partido que compõe uma federação com o União Brasil.
Na ocasião, a exigência de exoneração abrangia apenas os "detentores de mandato" em cargos, o que impactaria, em tese, a permanência dos ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA). Ambos são deputados federais, ou seja, detentores de mandatos filiados aos partidos da federação.
A norma prevê que a não observância da determinação "sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional". A resolução é assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda.
O partido anunciou o desembarque oficial do governo em 2 de setembro, junto com o Progressistas, legenda com a qual tem uma federação.
Há outros dois ministérios contabilizados na cota do União Brasil, com Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), mas essas últimas indicações são atribuídas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de forma pessoal, sem filiação à legenda. Góes é integrante do PDT.
Leia na íntegra nota de Heitor Freire:
"Com o cargo que ocupo tenho responsabilidade com a estabilidade, crescimento econômico, geração de emprego e renda em nossa região. Por isso permaneço, nesse momento, como diretor na SUDENE.
Nas próximas semanas irei a Brasília buscar conversar com o presidente Rueda, pessoa na qual tenho proximidade e uma elevada estima, também vou conversar com o amigo, presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.
Após diálogo com a liderança, caso exista desconforto do partido na posição que ocupo, solicitarei uma carta de anuência para desfiliação partidária do União Brasil e seguir novos rumos em algum partido de centro.
Acredito no diálogo, sendo sempre o melhor caminho!".
Com Agência Brasil e Agência Estado
Atualizada às 18h22min para adicionar retorno de Heitor Freire