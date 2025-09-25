Vítima de ataque à escola em Sobral possui antecedente por ato análogo a homicídio

Vítima de ataque à escola em Sobral possui antecedente por ato análogo a homicídioEm coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25, o secretário de Segurança do Estado indicou que um dos estudantes feridos possui antecedente
Um dos jovens feridos após ataque à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, na manhã desta quinta-feira, 25, responde por ato infracional análogo a homicídio, a roubo, porte de arma de calibre permitido e dano. A afirmação é do Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, durante coletiva de imprensa.
Os disparos deixaram dois estudantes mortos — Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17. As outras três vítimas, que também eram alunos da instituição de ensino, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha.
Ataque à escola em Sobral: câmeras registram momento dos disparos
As câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens chegam à escola e param em uma moto. Em seguida, descem do veículo e se deslocam até o estacionamento, onde iniciam os disparos.
Em informe, a Santa Casa de Sobral anunciou que, seguindo o atendimento médico, dois estudantes já receberam alta. O terceiro sobrevivente permanece internado.
