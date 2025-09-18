União Brasil dá 24h para filiados deixarem cargos no governo Lula

￼ANTÔNIO Rueda é presidente nacional do União Brasil / Crédito: Divulgação/União Brasil

A direção Nacional do União Brasil, deu 24 horas para que políticos filiados à legenda que integram o Governo Lula deixem os cargos que ocupam, sob risco de serem enquadrados em "ato de infidelidade partidária". A direção do partido manifestou ainda a "irrestrita solidariedade" ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, após ele ser citado em investigações da Polícia Federal (PF) que apuram atuação da facção Primeiro Comando Capital (PCC) nos setores financeiros e de combustíveis no Brasil.