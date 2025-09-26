AO VIVO: Ataque à escola em Sobral; ONG já havia pedido transferência de um aluno da instituição

AO VIVO: Ataque à escola em Sobral; ONG já havia pedido transferência de um aluno da instituiçãoDois adolescentes não resistiram e três ficaram feridos no ataque em escola de ensino médio em Sobral ontem, 25. Um documento destinado à SEDUC pedia apoio para mudar estudante de unidade escolar devido a ameaças
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 26, repercute o ataque a tiros em uma escola de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 25. Cinco alunos que estavam no pátio da escola de Ensino Médio (EEM), Professor Luís Felipe, foram atingidos pelos disparos. Dois deles morreram imediatamente.
O ataque aconteceu no intervalo das aulas e cerca de 600 alunos estavam na área externa quando uma "rajada de tiros" veio da direção da calçada da escola, atingindo as vítimas que estavam no estacionamento.
Os adolescentes, Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, foram atingidos e mortos no ataque. Segundo a SSPDS, com uma das vítimas, não especificada, foram encontradas uma quantidade de droga e uma balança de precisão.
As outras três vítimas foram atingidas pelos disparos na região do abdômen, coxa e panturrilha, todos encaminhados para a Santa Casa de Sobral. Em nota emitida pelo hospital na tarde de ontem, 25, foi informado que dois dos adolescentes já haviam recebido alta hospitalar.
Um documento enviado pela ONG Visão Mundial já havia pedido a transferência de um dos alunos da escola por riscos à integridade. O jovem citado no documento não chegou a ser atingido. O ofício explica que o adolescentes estava sendo ameaçado por um grupo armado na região da escola, localizada em Campo dos Velhos. O aluno era morador de um bairro dominado por um grupo rival.
O governador Elmano de Freitas (PT) considerou o caso "gravíssimo e intolerável" e que recebeu a notícia com "indignação e pesar".
"Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao Município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse.
