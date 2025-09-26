AO VIVO: Ataque à escola em Sobral; ONG já havia pedido transferência de um aluno da instituição

Ataque em escola de Sobral na manhã desta quinta-feira, 25, deixou dois alunos mortos e três feridos / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 26, repercute o ataque a tiros em uma escola de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 25. Cinco alunos que estavam no pátio da escola de Ensino Médio (EEM), Professor Luís Felipe, foram atingidos pelos disparos. Dois deles morreram imediatamente. O ataque aconteceu no intervalo das aulas e cerca de 600 alunos estavam na área externa quando uma "rajada de tiros" veio da direção da calçada da escola, atingindo as vítimas que estavam no estacionamento.

O governador Elmano de Freitas (PT) considerou o caso "gravíssimo e intolerável" e que recebeu a notícia com "indignação e pesar". "Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao Município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse.