Fortaleza: anúncio da nova sede da Câmara será "em breve"

Léo Couto (PSB-CE) presidente da Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: JÚLIO CAESAR

As negociações para decidir a localização da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estão avançadas. De acordo com o presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), o anúncio deverá ocorrer em breve. Segundo o presidente da CMFor, as conversas estão avançadas e há expectativa de que o anúncio da nova sede seja feito nos "próximos meses". Atualmente, a Câmara Municipal de Fortaleza fica localizada na rua Dr. Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante.

Plano Diretor O vereador Le Couto comentou também sobre a aprovação do novo Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), previsto para ocorrer ainda neste ano na Câmara. Elaborado em 2009, ainda durante a primeira gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), o documento passa por revisão após seis anos de atraso. Atualmente, o processo de revisão está na fase de audiências públicas. No último sábado, 20, a sexta audiência abordou a temática das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). O presidente da CMFor comentou sobre o atraso na revisão do Plano e apontou que deverá ser aprovado até dezembro. Segundo ele, o escopo foi apresentado aos vereadores pelo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Artur Bruno (PT).

“Infelizmente, as gestões anteriores não deram como prioridade. Nós tivemos também uma pandemia nesse meio [...] A ideia é que, até o final do ano, a gente discuta. Na verdade, já está sendo discutido, mas que a gente aprove esse ano ainda. Nós temos uma comissão do Plano Diretor formada desde o início do ano. Já havia, mas nós temos um novo vereador como presidente, vereador Benigno [Júnior], onde vem também sendo pautadas algumas matérias. A gente precisa também fazer esse fechamento do Plano Diretor, porque a gente precisa ter uma responsabilidade e uma organização de como a cidade vai crescer nos próximos anos”, disse. Articulações para 2026 Leo Couto também deu detalhes sobre as articulações do PSB para 2026 e compartilhou a expectativa de que o partido consiga eleger entre oito a dez deputados estaduais e cerca de cinco ou seis deputados federais. Já para a disputa ao Senado Federal, o vereador defendeu a reeleição do senador Cid Gomes (PSB), que tem dito não querer disputar o cargo. “Eu torço para o PSB ficar sempre mais forte. Nós estamos com candidatos de grande envergadura para deputados estaduais e federais [...] O senador Cid vem fazendo um grande trabalho na articulação dessas chapas. Para a questão majoritária, defendemos e lutamos, eu particularmente, que o senador Cid vá para a reeleição. Conversando com ele esses dias e eu acho que ele tem muito ainda a contribuir. Nós temos um cenário aí de vários pré-candidatos. E acredito que, ele indo, seria um ganho muito importante para a chapa como um todo e onde terá também o governador Elmano aí na reeleição”.