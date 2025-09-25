Câmara aprova política de mudança climática para Fortaleza

Plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou na sessão extraordinária desta quinta-feira, 25, o Projeto de Lei 606/2025, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), que cria a Política Municipal de Mudança do Clima de Fortaleza (PPMC), com diretrizes e metas para o enfrentamento a mudanças climáticas. A proposta foi enviada pelo prefeito na última terça-feira, 23, em regime de urgência. O texto aponta a busca por “uma política pública estruturada e permanente para o enfrentamento da emergência climática, alinhada aos compromissos ambientais já assumidos por Fortaleza e às diretrizes das legislações de ambientais vigentes”.