Câmara Municipal de Fortaleza deve ir para o Centro, mas locais ainda são avaliados

Ainda sem data e sem local definido, nova sede da CMFor é aposta para impulsionar revitalização do Centro

A transferência da sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o Centro da cidade segue sem prazo ou local definidos. No entanto, o presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), demonstrou otimismo e afirmou que “nos próximos meses" devem ser anunciadas novidades sobre a iniciativa.

Ele destacou ainda que o desejo de transferência é antigo entre os parlamentares da Capital. “Obviamente que o prefeito Evandro vem imprimindo uma política de revitalização do Centro e a gente também não poderia sair diferente”, afirmou.

O presidente participou, nesta segunda-feira, 2, de um almoço com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde discutiu temas como a revitalização do Centro e a requalificação de moradias na região. Segundo Couto, a mudança da sede da CMFor contribuirá para esse processo ao “gerar mais emprego, gerar mais segurança e, principalmente, aproximar a população da Câmara de Fortaleza”.

"Nos próximo meses, se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai estar anunciando o local da nova sede que será no Centro", reforçou.

Em 2019, foi elaborado um projeto para instalar a sede no prédio do antigo Lord Hotel, em frente à Praça José de Alencar. O imóvel chegou a ser cedido pelo então governador Camilo Santana (PT), mas a pandemia da Covid-19 interrompeu o processo, que não foi retomado.

Atualmente, a Câmara funciona no bairro Luciano Cavalcante. A transição para o local teve início durante a presidência de José Maria Couto, pai de Leo Couto, e foi concluída em 2004.

Assis Cavalcante estima que a mudança poderá atrair entre 4 mil e 5 mil pessoas diariamente à região. “A Câmara Municipal já foi no Centro de Fortaleza. No momento em que ela volta, os servidores públicos irão para o Centro, irão consumir, os vereadores também. O mais importante é que a Câmara vai ficar perto do povo”, afirmou.

Para Leo Couto, movimentação da oposição para 2026 é "normal"

Ainda durante o evento, o presidente da CMFor, aliado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), classificou como “normais” os movimentos recentes da oposição visando as eleições de 2026.