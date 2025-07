Júnior Mano agradece apoio de Cid Gomes em meio à investigação da PF

Deputado federal cearense Junior Mano (PSB) / Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Mano foi apontado pela Polícia Federal como “figura estruturante de organização criminosa” para desvio de emendas. Deputado Júnior Mano agradeceu apoio de Cid Crédito: Reprodução/Instagram Jr Mano Na semana passada, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento funcional do parlamentar em Brasília (DF), em residências no Ceará e no gabinete dele na Câmara dos Deputados, onde agentes permaneceram por cerca de seis horas. Mano nega envolvimento em qualquer esquema ilícito.