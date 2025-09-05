Mercados São Sebastião e Carlito Pamplona passarão por reforma

Anúncio da reforma dos mercados foi feito no Carlito Pamplona / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os mercados públicos São Sebastião, no Centro de Fortaleza, e Carlito Pamplona, no bairro Alvaro Weyne, passarão por reforma nos próximos meses. A ordem de serviço para início das obras foi assinada pelo prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) durante a manhã desta sexta-feira, 5, e contempla melhorias nos banheiros, pisos, boxes, entornos e de acessibilidade dos equipamentos.

As reformas acontecem em um cenário de precariedade e resistência dos mercados, retratado em reportagem d'O POVO em março deste ano. Problemas de sujeira, desgaste da infraestrutura e saneamento nos entornos têm dificultado o dia a dia de vendas de quem trabalha nos locais, já que a má aparência afasta parte dos fregueses. "Nós perdemos em torno de 40% do nosso movimento. Nós temos muita entrega por delivery, mas quando ele se desloca da sua casa para o mercado e vê toda a questão de falta de saneamento, ele deixa de vir comprar, deixa até de pedir no delivery. Nós tivemos uma queda de em torno de 40% a 50% na nossa demanda de vendas", afirma Renata Freitas, permissionária do Carlito Pamplona há cinco anos.

Quem trabalha no local elenca diversos fatores para essa queda na movimentação, como o acúmulo de lama e mau-cheiro no entorno do mercado, falta de acessibilidade, infiltrações, faltas d'água cotidianas e sujeira dos banheiros. A expectativa dos permissionários é de que as questões sejam resolvidas após as reformas nos espaços. No Carlito Pamplona, o investimento é de R$ 2,05 milhões com entrega em até seis meses. No São Sebastião, a reforma custará R$ 6,5 milhões e deve ser concluída em até um ano. O valor é R$1,4 milhões menor que o previsto inicialmente, devido a desconto fornecido pela empresa responsável pela obra durante a licitação.

Confira intervenções em cada um dos mercados: ​ Além do anunciado pela prefeitura, as reformas ainda devem contemplar o entorno dos mercados, a fim de melhorar a imagem dos espaços e atrair mais clientes para as futuras novas estruturas. "Uma pessoa que passa aqui as vezes não sente um atrativo para entrar. Na hora que estiver limpo, bonito, tudo padronizado, com elevador... vão vir senhoras que podem pegar o elevador para subir, quem está vendendo bolo vai vender mais bolo, quem tem comida vai vender mais comida. Porque as pessoas vão ter prazer de vir aqui", projeta o titular da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor), Osmar Baquit.

Além desses, outros mercados de Fortaleza receberam intervenções neste ano. Entre as ações estiveram desobstrução de calha pluvial e recuperação de porta de enrolar no Mercado Joaquim Távora, substituição de acessórios sanitários e manutenção em calha d’água no Mercado da Parangaba, além de manutenção de calhas, troca de portas internas, substituição de iluminação, recuperação de corrimão, recomposição de reboco e pintura no Mercado do Montese. Também houveram reparos de energia elétrica e recuperação de calha no Mercado José Walter, readequação do sistema de iluminação e pintura geral no Mercado da Bela Vista e melhorias no Mercado Central, como recuperação estrutural de rampas e passarelas, novo sistema de gás, SPDA, acessibilidade, combate a incêndio, reforma de fachadas e pintura.