Plano Diretor: 6ª audiência aborda Zonas de Interesse Social

Audiência do Plano Diretor, neste sábado, 20, abordou as Macrozonas do Ambiente Construído e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). / Crédito: Divulgação/Ipplan

A sexta audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Fortaleza foi realizada neste sábado, 20, na Academia do Professor, no Centro. O evento foi iniciado, às oito horas, com a apresentação sobre as Macrozonas do Ambiente Construído e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Movimentos sociais, vereadores e representantes de instituições municipais se fizeram presentes. Após as apresentações dos parâmetros para as macrorregiões e as ZEIS, o Ministério Público apresentou alternativas de melhorias para o Plano Diretor.

No período da tarde, está previsto o debate com colaborações e questionamentos do público, além das reivindicações dos movimentos. Plano Diretor: novas classificações das Zonas de Interesse Social são apresentadas Nesta audiência, a prefeitura apresentou uma nova forma de classificação das ZEIS. A proposta é que, para efeitos de mapeamento, seja utilizada a nomenclatura Zonas de Interesse Social (ZIS), complementando as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). "Ao criar as ZIS, estamos mapeando aquelas áreas onde as ZEIS irão se sobrepor. Por exemplo, essas zonas, às vezes, estão localizadas em uma Área de Proteção Ambiental (APA), então estará mapeado que parte da ZEIS está dentro de uma área ambiental", explica o presidente do Ipplan.