Praça do Ferreira está 40% pronta e deve ser entregue em novembro

A informação foi dada pela Prefeitura de Fortaleza, durante visita ao canteiro de obras nesta segunda-feira, 8. O projeto inclui novos quiosques, dois palcos, plantio de árvores, troca do piso, expansão da praça, entre outras melhorias. "A praça receberá uma fonte interativa projetada pelo arquiteto que fez toda essa parte de reconformação, novos bancos, porque os bancos aqui estavam muito desgastados, receberá também oito quiosques, sendo dois deles de banheiro com toda a questão de acessibilidade que antes a praça não contava…", explica o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, André Daher.

Antes de ser entregue para o público no dia 26, a praça deverá ser liberada para a montagem do Natal de Luz. A preparação para o espetáculo deverá ocorrer junto aos detalhes finais da reforma do logradouro durante as primeiras semanas de novembro. Para os lojistas, a obra simboliza a esperança de um centro renovado, mais bonito, e principalmente, a atração de mais clientes. A esperança pelos dias melhores é o que tem motivado os comerciantes a readequarem seus negócios durante os tempos de menor movimentação devido ao fechamento da praça para reforma. “Está um pouco parado, porque com a praça fechada o movimento diminui muito. A gente está aguardando a volta da praça para ver se as coisas vão melhorar. Prejuízo não tive, mas diminuí as coisas que eu trazia. Não dá mais para trazer o que eu trazia antes. Tudo o que eu trazia diminuí a metade”, afirma Célia Holanda, 77, que há 40 anos vende lanches na Praça do Ferreira.

O coração da cidade também será ampliado. O espaço para estacionamento na rua Floriano Peixoto deixará de existir e passará a ser uma extensão da Praça do Ferreira. A medida, entretanto, não irá afetar o trânsito, que continuará funcionando com vias nos dois sentidos. A extensão e o resto da praça deverão ser feitas com o reaproveitamento das pedras portuguesas que já existiam no piso anterior do logradouro. Segundo Daher, as unidades estão sendo retiradas e quebradas em três pedaços, para garantir melhor fixação. Centro deverá receber creche para filhos de trabalhadores da região Além do prazo para entrega da Praça, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também citou outros projetos que a gestão deseja tocar, alguns ainda sem data definida, no Centro de Fortaleza. Entre estes está uma creche para que trabalhadores da região possam deixar seus filhos enquanto estão de serviço.

O POVO procurou a Secretaria Municipal da Educação (SME) para mais detalhes sobre a creche e em resposta, a pasta afirmou que ainda não foi notificada sobre o projeto. O prefeito falou novamente sobre a construção de um Espaço Girassol no Centro da Cidade. Os equipamentos destinados ao público com transtornos do neurodesenvolvimento foram uma das principais promessas de campanha de Evandro e deverão ser instalados em todas as 12 Regionais de Fortaleza. Outra ação mencionada foi a construção do “Estação Fashion”, equipamento empreendimento de moda atacadista que funcionará em frente a Estação das Artes. O espaço deve ser inaugurado em novembro e terá uma torre residencial com capacidade para até 300 pessoas.