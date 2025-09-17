Superintendente defende que Fortaleza não perca mais áreas verdes

Artur Bruno é superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) / Crédito: Luciano Melo/CMFor

O superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), o ex-deputado Artur Bruno (PT), apresentou o processo de revisão do Plano Diretor Participativo Sustentável (PDPS) na sessão da terça-feira, 16, da Câmara Municipal (CMFor). Em entrevista coletiva, ele defendeu a ampliação de áreas verdes na Cidade. “Respeitamos muito a autonomia da Câmara de Vereadores e eu digo isso porque eu fui vereador. Sei da importância da Câmara Municipal. São os legítimos representantes da população. Eles têm todo o direito de mudar a legislação. O que nós queremos chamar a atenção é que Fortaleza não pode mais perder áreas verdes. Pelo contrário, nós temos que aumentar", afirmou.

"Nós temos uma preocupação muito grande nesse Plano Diretor de manter o máximo possível essas áreas verdes já existentes", reforçou. O superintendente do Ipplan também chamou atenção para a necessidade de ocupar regiões com infraestrutura, evitando a expansão desordenada para as áreas periféricas. "Um dos objetivos principais é intensificar a ocupação dessas áreas onde há infraestrutura. Há vários estímulos para que se implantem empreendimentos, seja de comércio, de indústria, de moradia, realmente em locais onde há infraestrutura. E justamente essas áreas nas margens, na fronteira da Cidade com as vizinhas, é onde tem mais áreas verdes, que é onde a gente deve fazer um esforço grande para manter essas áreas verdes da forma como elas estão hoje e até aumentá-las", pontuou. Entre as justificativas, Artur Bruno associou a preservação ambiental à qualidade de vida. "A temperatura média de Fortaleza tem aumentado em 2 graus nos últimos anos. Onde é mais quente é justamente na periferia, onde há poucas áreas verdes. As áreas mais pobres, onde tem mais vulnerabilidade, são as que mais necessitam de áreas verdes", alertou.