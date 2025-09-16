Oposição critica governo por foguetório; secretário diz que violência atinge da direita à esquerda

Oposição critica governo por foguetório; secretário diz que violência atinge da direita à esquerdaDeputado Sargento Reginauro fala em ‘fracasso do governo’, Sarto e RC cobram respostas da gestão pública.
A intensa queima de fogos em diversos pontos de Fortaleza e Região Metropolitana repercutiu nas redes sociais e entre os políticos. Tornou-se munição para a disputa entre governo e oposição.
O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) comentou no Instagram que recebeu os relatos de queimas de fogos em diversos bairros de Fortaleza. “O poder público sabe informar algo a respeito? Lembrando que em Fortaleza a queima de fogos de artifício com estampido é proibida. Mas, pelo que ouvi falar, os responsáveis pelos papocos não são cumpridores da lei. Ao contrário”, escreveu Sarto em suas redes sociais.
Roberto Cláudio, também ex-prefeito de Fortaleza, afirmou que "o cearense está cansado de viver com medo". RC destaca ser "responsabilidade do Governo trazer essa informação com precisão e verdade para todos nós".
"Com TRANSPARÊNCIA que não é favor, mas sim é uma obrigação do Governo. O cearense está cansado de viver com medo. Merece pelo menos clareza e uma atitude firme por parte do governador. O que mais queremos é que haja mesmo competência e coragem pra enfrentar essa situação cada vez mais absurda no Ceará!", afirma.
Já o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) também comentou sobre o ocorrido na noite desta segunda-feira, 15. Para Reginauro, a queima de fogos representa “o fracasso absoluto de um governo que, infelizmente, entregou o nosso estado na mão dos criminosos”.
“Você deve está aí tentando entender essa queima de fogos onde você tá, no bairro onde você está. Está espalhado pela Fortaleza inteira, Reveillon, alguma data comemorativa, algum time de futebol? Não. Comemoração de uma organização criminosa em toda a cidade. É o fracasso absoluto de um governo que, infelizmente, entregou o nosso estado na mão dos criminosos”, afirmou o deputado em vídeo para as redes sociais.
Em resposta, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, fez publicações em seu Instagram e X (antigo Twitter) pedindo que parassem de “politizar a violência”.
“Ela é nacional e atinge TODOS, de direita e esquerda. Ontem mataram um delegado em tocaia em SP. Já o RJ nem se fala. São governos de direita. Não tem partido nisso. É preciso a união de TODOS: Justiça, Congresso, Gov Federal, estados e municípios”, escreveu Chagas.
Mais cedo, o secretário informou que a Polícia Militar prendeu 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza. “O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra”, acrescentou.
Parem de politizar a violência! Ela é nacional e atinge TODOS, de direita e esquerda. Ontem mataram um delegado em tocaia em SP. Já o RJ nem se fala. São governos de direita. Não tem partido nisso. É preciso a união de TODOS: Justiça, Congresso, Gov Federal, estados e municípios.— chagas vieira (@chagasvieira) September 16, 2025
Também abordando diversos assuntos relacionados à segurança pública no estado, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) tem utilizado colete à prova de balas e uma arma em vídeos em que expõe casos de violência no Ceará.
Wagner não chegou a se pronunciar publicamente sobre os acontecimentos desta segunda-feira, 15, em Fortaleza, porém, a maior parte das publicações do ex-deputado se refere a críticas e acusações contra o Governo do Estado com foco no combate às facções criminosas no Estado.
No vídeo mais recente, Wagner descreve a situação de Uiraponga, distrito de Morada Nova que se transformou em uma "cidade fantasma" por conta da atuação de facções no local. Devido a uma disputa entre facções criminosas, vários moradores abandonaram suas casas. Comércios e até mesmo a escola municipal e o posto de saúde do distrito chegaram a ter os funcionamentos interrompidos.