Oposição critica governo por foguetório; secretário diz que violência atinge da direita à esquerda

Sargento Reginauro divulgou vídeo em suas redes sociais sobre os últimos acontecimentos relacionados a segurança pública em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram @sargentoreginauro

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) comentou no Instagram que recebeu os relatos de queimas de fogos em diversos bairros de Fortaleza. “O poder público sabe informar algo a respeito? Lembrando que em Fortaleza a queima de fogos de artifício com estampido é proibida. Mas, pelo que ouvi falar, os responsáveis pelos papocos não são cumpridores da lei. Ao contrário”, escreveu Sarto em suas redes sociais. Sarto cobra resposta do governo estadual sobre relatos de queima de fogos em diversos bairros de Fortaleza Crédito: Reprodução/ Instagram @josesartoce Roberto Cláudio, também ex-prefeito de Fortaleza, afirmou que "o cearense está cansado de viver com medo". RC destaca ser "responsabilidade do Governo trazer essa informação com precisão e verdade para todos nós".

"Com TRANSPARÊNCIA que não é favor, mas sim é uma obrigação do Governo. O cearense está cansado de viver com medo. Merece pelo menos clareza e uma atitude firme por parte do governador. O que mais queremos é que haja mesmo competência e coragem pra enfrentar essa situação cada vez mais absurda no Ceará!", afirma.



Em resposta, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, fez publicações em seu Instagram e X (antigo Twitter) pedindo que parassem de “politizar a violência”. “Ela é nacional e atinge TODOS, de direita e esquerda. Ontem mataram um delegado em tocaia em SP. Já o RJ nem se fala. São governos de direita. Não tem partido nisso. É preciso a união de TODOS: Justiça, Congresso, Gov Federal, estados e municípios”, escreveu Chagas.