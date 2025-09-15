Juiz nega prisão de Ciro e proíbe ataques contra Janaína

A prefeita Janaína Farias (PT) desejou que Ciro responda na Justiça por suas falas. Na foto: Ciro Gomes à esquerda e Janaína Farias à direita. / Crédito: Daniel Galber - especial para O POVO; Reprodução/Instagram

Em uma decisão proferida neste domingo, 14, a 115ª zona eleitoral de Fortaleza, negou o pedido de prisão preventiva contra o ex-governador do Ceará, Ciro Ferreira Gomes (PDT), mas impôs medidas cautelares restritivas em um processo de ação penal eleitoral movido pela prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT). A decisão, assinada pelo juiz Victor Nunes Barroso, também ratificou o recebimento da denúncia contra o ex-governador e designou audiência de instrução e julgamento.

Reiteração A decisão do juiz Victor Nunes Barroso considerou que, embora a prisão preventiva fosse uma possibilidade teórica devido à natureza do crime imputado, ela é uma medida "excepcionalíssima". Contudo, o magistrado observou que os autos contêm "diversos vídeos e outras manifestações em que o acusado, indo muito além de atos de arroubo e enlevo discursivo, profere palavras, no mínimo, injuriosas direcionadas, sabidamente, à sra. JANAÍNA CARLA FARIAS". A permanência e reiteração de discursos agressivos, mesmo sob o pretexto de atingir outro adversário político, exigiu a atuação do juízo. O juiz destacou a existência de "risco concreto de que os atos delitivos continuem a ocorrer", evidenciado por recente manifestação do acusado, o que justifica a aplicação de medidas cautelares criminais. Defesa de Ciro Gomes teve preliminares rejeitadas A defesa de Ciro Gomes apresentou diversas preliminares, todas rejeitadas pelo juízo eleitoral:

Incompetência da Justiça Eleitoral: A defesa alegava que o crime não guardava relação com a competência constitucional desta seara, argumentando que o bem jurídico tutelado seria o exercício de mandato eletivo e não o processo eleitoral. O juiz, contudo, rechaçou essa tese, afirmando que a inclusão do tipo penal no art. 326-B do Código Eleitoral tem como objeto jurídico tutelado o exercício do mandato eletivo, e que o conteúdo material da conduta analisada "é nitidamente eleitoral, exercendo força atrativa robusta". Foi feito um "cuidadoso distinguish" em relação a um precedente do STJ citado pela defesa, mostrando que os fatos dos casos eram distintos. Inépcia da Denúncia: Esta preliminar foi rejeitada, com o juiz reafirmando que a denúncia descreveu a conduta penalmente relevante, a existência do crime em tese (art. 326-B do Código Eleitoral) e sua autoria, sem prejuízo à defesa. Ilegitimidade Superveniente da Advocacia Geral do Senado: A defesa argumentava que Janaína Farias não mais exercia o cargo de Senadora, sendo agora Prefeita de Crateús, o que repercutiria na representação processual. O juiz não acolheu o argumento, explicando que a atuação da Advocacia-Geral do Senado se fundamenta no Regulamento Administrativo do Senado Federal (RASF), que estende sua atuação a períodos posteriores ao mandato, e que o órgão representa a ex-parlamentar, não agindo em nome próprio. Além disso, a ofendida tem o direito de intervir como assistente de acusação, independentemente de quem a represente. Próximos passos Com a ratificação da denúncia e a rejeição das preliminares, o processo seguirá para a audiência de instrução e julgamento. A ação penal eleitoral foi iniciada pelo promotor eleitoral do Estado do Ceará, com Janaína Farias figurando como assistente. O Ministério Público Eleitoral havia reiterado o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o réu continuava a praticar as condutas que motivaram o pedido inicial. A advocacia do Senado, por sua vez, havia pedido a prisão do ex-governador. O Juízo Eleitoral também oficiou a Polícia Federal para apuração de eventual crime de perseguição (art. 147-A do CP).