Camilo rebate Wagner e culpa Bolsonaro por obras inacabadas

Capitão Wagner e Camilo Santana são de grupos políticos opostos no Ceará. Foto na Assembleia Legislativa do Ceará, em 23 de abril de 2015 / Crédito: Mauri Melo / O POVO

Crítica de Wagner Em artigo escrito e publicado no O POVO, na semana passada, Wagner fez críticas aos governos petistas no Ceará e chegou a citar Camilo nominalmente, atribuindo a ele parcela da responsabilidade pelo que classificou como "descaso" das gestões. "E o chamado Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica virou só mais uma peça de marketing, vendida como solução, mas incapaz de tirar o tijolo do lugar. De prometer eles são bons, para cumprir silêncio, atraso e descaso. Não dá mais para aceitar que a educação vire moeda de troca política e vitrine para discursos prontos", escreveu Wagner em um trecho.