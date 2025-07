Em meio a disputa entre facções, moradores abandonam casas na zona rural de Morada Nova

O distrito de Uiraponga , localizado na zona rural de Morada Nova (Vale do Jaguaribe), tem vivido dias de terror nas últimas semanas devido a uma disputa entre facções criminosas . Como consequência, vários moradores abandonaram suas casas. Comércios e até mesmo a escola municipal e o posto de saúde do distrito chegaram a ter os funcionamentos interrompidos .

Há anos, Gilberto Mingau é apontado como chefe de um grupo criminoso que age no Vale do Jaguaribe, tendo como base o município de São João do Jaguaribe, município vizinho a Morada Nova. Ele, inclusive, é um dos integrantes da lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Informações da Polícia Civil do Ceará indicam que, atualmente, Gilberto está escondido no Rio de Janeiro.

Como O POVO mostrou em março de 2024, Mingau é procurado desde, pelo menos, 2016, sendo acusado de crimes como ataques a banco, extorsão de comerciantes, roubo de gado, tráfico de drogas e vários homicídios. Consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mostra pelo menos cinco mandados de prisão em aberto contra ele.



Gilberto chegou a integrar a Guardiões do Estado (GDE), mas rompeu com a facção e, hoje, pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP). Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Witals era um dos subordinados de Gilberto, mas, após deixar a prisão em setembro de 2024, ele decidiu abandonar o grupo.