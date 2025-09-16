Deputados comentam foguetório em Fortaleza: "Feliz ano novo" e "oposição só vende o terror"

Deputados comentaram foguetório registrado em Fortaleza. Oposição usou episódio para criticar o governo enquanto a base rebateu / Crédito: Divulgação - assessoria de Sargento Reginauro / Junior Pio - Alece

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Sargento Reginauro (União Brasil) mencionou e ironizou o foguetório registrado na noite da última segunda-feira, 15, em diferentes bairros de Fortaleza. A queima de fogos, segundo o parlamentar, ocorreu em decorrência da tomada de territórios por parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua na Capital.

O ato seria uma celebração por parte do CV da “tomada” de territórios como o da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de algumas comunidades do bairro Vicente Pinzón. Antes, essas localidades estariam sob domínio de pessoas ligadas à facção Guardiões do Estado (GDE), rival do CV.



Crítica na tribuna

Na tribuna, Reginauro iniciou sua fala desejando “feliz Ano Novo” ao povo cearense, ironizando a queima de fogos decorrente da comemoração de organizações criminosas. “O que foi que aconteceu ontem em Fortaleza? Era o Réveillon antecipado? Era a final do Campeonato Cearense? Não era. Mas a cidade foi surpreendida por uma queima de fogos da praia do Futuro até a Barra do Ceará. Mais de 30 minutos de queima de fogos chamaram a atenção da população", destacou o parlamentar, apontando que posteriormente foi identificado que o foguetório teria relação com a tomada de territórios por uma facção criminosa.

Em resposta ao governo, Reginauro afirmou que o problema não reside no número de facções atuantes no Estado, mas na própria atuação desses grupos. O parlamentar atribuiu a responsabilidade ao governador Elmano de Freitas (PT). “O problema, governador é ter uma facção que manda! Ter uma facção que domina um território público já é um problema”, disse. Reginauro também mandou recado para o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, contra quem fez duras críticas. "O senhor veio do jornalismo para a política e não aprendeu nada. Olha a declaração dele sobre o que aconteceu ontem e sobre a atuação da oposição, de que nós estamos 'politizando o tema'. Falou o representante do grupo que politizou uma pandemia", disse.

E prosseguiu: "Deixa eu ensinar uma coisa para o senhor, segurança pública nasce politizada. É um tema que não tem como despolitizar, senhor secretário da Casa Civil. Segurança Pública nasce na ausência de políticas públicas para inserir o jovem no mercado de trabalho, dar educação, moradia, é assim que nasce o crime. O crime organizado nasceu na omissão do Estado". Resposta da base

Em resposta o deputado De Assis Diniz (PT), afirmou que a oposição “só vende o terror” e trouxe informações sobre a educação do Estado. “347 escolas do Ceará são premiadas com desempenho na educação”, citou o deputado, lendo a manchete do O POVO. "Talvez a relação que leva a oposição a tentar construir o pânico, o pavor, a bater na tecla, uma música de uma tecla só, da questão da segurança. Não são capazes de ver tudo o que o Ceará vivencia nessa quadra política tão relevante". De Assis lembrou ainda que o Ceará passou a ter Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag) A+. O índice é referente à saúde fiscal do Estado, levando em conta o equilíbrio e solidez do fisco. O petista criticou o mesmo índice registrado em Fortaleza, ao longo das gestões de atuais opositores.

Em aparte cedido por Diniz, o deputado Missias Dias (PT) ressaltou o trabalho do governo do Estado e acrescentou: “A gente vê falas trazendo críticas falando que o PT trouxe miséria. Como que pode? A pessoa deve morar em uma bolhazinha. Não está vendo o que o Ceará está fazendo”, afirmou, alegando que Sarto entregou "papéis de casa falsificados". O desdobramento do foguetório

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do secretário da Casa Cívil, Chagas Vieira, 19 pessoas foram presas, após capturas ligadas ao foguetório. A notícia foi divulgada nas redes sociais do gestor:

“A PM (Polícia Militar) confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra”.



PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra. — chagas vieira (@chagasvieira) September 16, 2025 Posicionamento da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu, em Fortaleza, diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos da Capital. As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos.

No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.

