Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus e quais os crimes

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça, 2 de setembro de 2025 (02/09/25), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados mais próximos. Confira abaixo quem são e quais os crimes que respondem. Todos são acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a vitória nas eleições de 2022. A ação penal pode marcar um dos processos mais importantes da história recente do país.

O caso e as datas do julgamento de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denuncia que os oito réus formaram o chamado "núcleo crucial" da conspiração golpista. O julgamento está previsto para ocorrer entre 2 e 12 de setembro, na 1ª Turma do STF. Segundo a acusação, o grupo agiu para fragilizar a confiança nas urnas eletrônicas e criar condições para anular a eleição presidencial. Os réus do 1º núcleo respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



São eles: Alexandre Ramagem;



Almir Garnier;



Anderson Torres;



Augusto Heleno;



Jair Bolsonaro;



Mauro Cid;



Paulo Sérgio Nogueira;



Walter Braga Netto. A seguir, O POVO apresenta cada um deles e detalha de quais crimes estão sendo acusados. Réus no julgamento de Bolsonaro: quem são e quais os crimes atribuídos a eles

Alexandre Ramagem Na foto, o deputado Alexandre Ramagem (PL). Crédito: Câmara dos Deputados

Deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, de 53 anos de idade, dirigiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. A PGR aponta que ele participou da estratégia para desacreditar o sistema eletrônico de votação. Por ser parlamentar, parte das acusações contra ele está suspensa. No julgamento, responderá apenas por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.

Almir Garnier Almir Garnier nega envolvimento com tentaitva de golpe. Crédito: Evaristo Sa/AFP