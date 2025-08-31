Quais são as etapas do julgamento de Bolsonaro no STF?

Conforme o rito detalhado pelo Supremo na última semana, o julgamento deve se dividir em até três etapas, de sustentações orais, de leitura de votos pela condenação ou absolvição e, em caso de condenação, de votos relacionados à fixação de penas. A primeira sessão, nesta terça, começará com a leitura do relatório de Alexandre de Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, falará na sequência e terá até duas horas para expor sobre a acusação. Na sequência entram as defesas, que apresentarão suas sustentações orais por até uma hora para cada réu.

Os advogados de Mauro Cid serão os primeiros a falar, por conta do acordo de delação premiada firmado pelo ex-ajudante de ordens. As demais defesas se apresentação em ordem alfabética. Finalizadas as manifestações, chega o momento dos votos.

O primeiro a ser lido é o de Moraes, relator do caso, que deve se manifestar pela condenação ou absolvição dos réus. Na sequência, os outros quatro ministros que compõem a Primeira Turma, a quem cabe o julgamento, compartilham seus votos em ordem crescente de antiguidade na corte — Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia —, ficando por último o presidente da Turma, Cristiano Zanin. A decisão se dá pela maioria. Caso haja condenação, Moraes fará uma proposta de fixação das penas, que será votada pelos demais ministros.