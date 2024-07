Ramagem entrega ex-assessores no caso da Abin Paralela do governo Bolsonaro

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL) é ex-diretor-geral da Abin Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O ex-diretor-geral da Abin, delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem, depôs por mais de seis horas à Polícia Federal no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 17, e atribuiu a dois ex-assessores a responsabilidade pela atuação da Abin Paralela — monitoramento de ministros do STF, políticos e jornalistas no governo Bolsonaro. Ao tentar se esquivar de responsabilidade pela estrutura clandestina, Ramagem indicou os nomes do policial federal Marcelo Araújo Bormevet e do sargento do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues — ambos presos desde quinta-feira, 13, na Operação Última Milha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ramagem foi bombardeado com perguntas — mais de 100. Um dos tópicos da oitiva foi o áudio tornado público na segunda-feira, 15, no qual o hoje deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro orienta a defesa de Flávio Bolsonaro sobre o melhor caminho para um questionamento da conduta dos auditores fiscais responsáveis pelo relatório de inteligência que colocou Flávio na mira dos investigadores.