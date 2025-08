Adail sobre o futuro do PDT: 'Vamos nos preocupar em eleger quem ama o partido'

VEREADOR Adail Junior (PDT) / Crédito: João Filho Tavares

O vereador de Fortaleza, Adail Júnior (PDT) projetou saídas de vários membros do PDT, incluindo parlamentares com mandato, e afirmou esperar que o partido fique com o tamanho que lhe cabe, cercado daqueles que se identificam com a sigla brizolista e amam o partido. "Espero que o PDT fique do nosso tamanho. Acredito que só fica o André (Figueiredo) mesmo (entre os federais). Deputados estaduais na minha visão, pediram até pra eu não falar, mas não fica nenhum. E vereador não está podendo sair", afirmou ao O POVO na última sexta-feira, 1°, na volta das atividades legislativas da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).