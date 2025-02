Fim da novela: deputados ligados a Cid deixam o PDT e se filiam ao PSB

Senador Cid Gomes em evento de filiação de deputados ao PSB Ceará / Crédito: Guilherme Gonsalves / O POVO

O PSB filiou um grupo de deputados estaduais na manhã desta sexta-feira, 7, em evento num auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O grupo é composto por parlamentares dissidentes do PDT e ligados ao senador Cid Gomes (PSB). O movimento põe fim a um impasse com origem na eleição de 2022. Os deputados conquistaram, após longa batalha na Justiça, o direito de se filiar fora da janela partidária, portanto sem perder os respectivos mandatos. Abaixo segue a lista dos novos filiados.

Romeu Aldigueri - Presidente da Assembleia Guilherme Landim Guilherme Bismarck Jeová Mota Lia Gomes Marcos Sobreira Osmar Baquit Salmito Filho Antônio Granja Sérgio Aguiar Tin Gomes A deputada Martha Gonçalves, antes filiada ao PL, também migrou para o PSB no mesmo evento. Ela é esposa do ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, e enfrenta, junto com a bancada do PL na Alece, processo de cassação da chapa de parlamentares por suposta fraude à cota de gênero.

Entre os presentes estavam Cid, os deputados, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e os presidentes nacional e estadual do partido, Carlos Siqueira e Eudoro Santana, respectivamente. Os dirigentes exaltaram o crescimento do partido e a importância de Cid para tal feito. Divergências A eleição de 2022 provocou um racha entre PT e PDT e, posteriormente, uma cisão interna nos quadros trabalhistas. Os irmãos Ciro e Cid Gomes ficaram em lados opostos dentro do PDT, mas a maioria dos parlamentares do partido ficou ao lado de Cid e tentava deixar a sigla a caminho do PSB, destino que Cid tomou anteriormente, sem risco de perda de mandato por ocupar cargo majoritário (senador). Outro personagem que deixou o PDT, se antecipando ao grupo, foi Evandro Leitão (PT), que se juntou aos petistas para concorrer a prefeito de Fortaleza em 2024. Com a saída de Leitão da Alece, onde era presidente, o então suplente Bruno Pedrosa assumiu o mandato efetivo de deputado estadual. Pedrosa anunciou que permanecerá filiado ao PDT e não se juntará aos colegas neste momento.