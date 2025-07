PDT Fortaleza se reúne após reformulação e diz ser 'possibilidade real' apoiar Elmano em 2026

A Comissão Provisória do PDT de Fortaleza realizou nesta terça-feira, 29, a primeira reunião desde a reestruturação do diretório municipal, que agora é comandado por Iraguassú Filho. As eleições de 2026 foram tema do encontro, contudo, o apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) ainda está em "diálogo".

"O debate de 2026 prevaleceu e foi unânime o posicionamento sobre a força dos vereadores no processo eleitoral que se avizinha", disse o dirigente partidário ao O POVO. Questionado sobre o PDT ficar na base de Elmano, ele respondeu: "Nada oficialmente definido, mas há uma possibilidade real".