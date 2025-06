Após saída de RC, Iraguassu assume PDT Fortaleza; veja demais membros

Iraguassu Filho foi líder do ex-prefeito José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), agora assumirá comissão provisória do diretório municipal do PDT / Crédito: FÁBIO LIMA

Com a migração do ex-prefeito Roberto Cláudio para o União Brasil, a direção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Fortaleza passará a ser comandada por Iraguassu Filho, secretário-executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e ex-vereador. Ele foi escolhido presidente da comissão provisória do diretório pedetista na Capital. A nova composição foi enviada nesta terça-feira, 24, à Justiça Eleitoral, e há expectativa deve ser oficializada ainda nesta semana.

Reaproximação com Elmano e Evandro Roberto Cláudio era quem ocupava o cargo de presidente do PDT Fortaleza. Contudo, ele deixou o partido com destino à oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). Com isso, o trabalhismo estreita relação com o governismo nas esferas estadual e municipal. “A gente compreende que o RC, desde 2022, tomou uma decisão de ser oposição ao governo Elmano, o que sempre foi respeitado dentro do partido. Na eleição de 2024, ele tomou a decisão, junto com o então prefeito José Sarto (PDT), de apoiar o André Fernandes (PL), numa decisão que outros companheiros seguiram — o PDT não se posicionou oficialmente”, explicou Iraguassu. “O partido nos últimos meses tem feito um diálogo mais próximo com os governos Evandro, que eu apoiei juntamente com o deputado André Figueiredo, vereadores Adail Júnior e Luciano Girão; e mais recente com o governador Elmano, e naturalmente entendemos a decisão do RC, que sempre será respeitada por todos nós do PDT, inclusive por mim”, acrescenta.

Nova fase do PDT Com a nova composição, o PDT busca fortalecer presença nas discussões municipais. “É um momento pra ampliar o diálogo com a bancada de vereadores, a gestão do prefeito Evandro (PT), sempre defendendo as bandeiras do nosso partido, que é democrático e defensor do trabalhismo”, disse Iraguassu. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Além dele, a vereadora licenciada Katia Rodrigues assumirá como vice-presidente. Também integram a lista de membros os parlamenteares Adail Júnior, Marcel Colares Luciano Girão, Gardel Rolim, Jânio Henrique e Raimundo Filho. Confira nomes da comissão provisória do PDT Fortaleza Presidente: Iraguassu Filho



Vice-presidente: Katia Rodrigues



Secretária: Maruska Farias Cruz



Tesoureiro: Ricardo Baima Pinto Filho Membros: