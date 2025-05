Adail critica contradições no próprio partido: ‘Vai entender o PDT, você endoida’

Adail Jr. (PDT), vereador de Fortaleza pelo PDT / Crédito: FCO FONTENELE

O vereador de Fortaleza, Adail Jr. (PDT), criticou as posições contraditórias dentro do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará, especialmente em relação à aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), nas redes sociais, nesta quinta-feira, 22. O parlamentar, que comentava o assunto às 5 horas da manhã desta quinta-feira, 22, enquanto preparava café, afirmou que chegou a perder o sono tentando entender o posicionamento da legenda.‘Como é que toda bancada estadual é contra o PT Elmano no Ceará? Dizendo que vai salvar o Ceará. Aí toda a bancada federal, com exceção de André Figueiredo, vai sair do partido. Mas aí, incluindo André Figueiredo, tem esse slogan de ‘Ceará cada vez mais forte’, pelo amor de Deus", ironizou.

Ele reiterou que não seguiria a linha da maioria das bancadas estadual e federal, optando por apoiar o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Eu vou ficar no mesmo campo, eu vou ficar apoiando o prefeito que eu escolhi para ser prefeito da cidade de Fortaleza, que é Evandro Leitão. Conversei bastante com Camilo Santana, então vou ficar nesse time. É eu vou lá me meter num rabo de foguete desse", desabafa Adail.

Em fevereiro, a sigla sofreu prejuízo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), com a saída de oito deputados estaduais para o PSB, um para o PT, além de mais três suplentes em exercício que também foram para o PSB do senador Cid Gomes.