Em meio a contradições, PDT pode ver debandada de deputados e vereadores

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi e o deputado federal André Figueiredo (PDT) / Crédito: FÁBIO LIMA

O PDT vive momento de complexidade e capaz de "endoidar", como brincou um filiado, quem busca entender seus diferentes posicionamentos e nuances de membros. Fato é que, atualmente, os partidários não falam a mesma língua. Nacionalmente, a bancada decidiu deixar a base do presidente Lula (PT), mas sem necessariamente ser oposição, após a saída do presidente Carlos Lupi do Ministério da Previdência Social. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), os quatro parlamentares atuam na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), sete dos oito vereadores apoiam a gestão petista, inclusive com a vereadora Kátia Rodrigues atuando como secretária da Regional 7.