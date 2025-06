PDT: deputados seguem na oposição apesar de aproximação da sigla com governo Elmano

Deputados pedetistas Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Antônio Henrique / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO, Dário Gabriel/ Alece, Junior Pio/ Alece

Três dos quatro deputados estaduais do PDT afirmaram que a sigla deu liberdade interna para serem oposição ao Governo do Estado. Independente de suas posições, a legenda caminha para integrar a base do governador Elmano de Freitas (PT). Os deputados Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho negam a movimentação para deixar a legenda. Pinho, por exemplo, afirmou que “não tem motivo ainda” para deixar o partido.

“Mas acredito que, na hora que o Ciro resolver ser candidato, a história dentro do PDT muda e nós iremos marchar com a candidatura do Ciro Gomes ao Governo do Estado”, acrescenta Cláudio Pinho. Nesse contexto, no início de maio, Ciro deixou em aberto se seria candidato ou não durante reunião com deputados estaduais da oposição. "Alguns nomes, muito generosos, lembram o meu nome, mas não pretendo mais ser candidato a nada. Mas à luz dessa situação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir meu papel. Meu partido tem um candidato que é qualificado, que é o Roberto Claudio", disse o ex-ministro na época.

Antônio Henrique afirmou que o PDT deixou em aberto para os pedetistas que fazem oposição permanecerem na legenda. “Até porque se for para a gente ir para base de forma obrigatória, eu iria pedir a minha carta de anuência para sair”, afirma. “Porque não faz sentido a gente compor base do governo, tendo em vista que a gente tem acompanhado desde o primeiro dia do governo e se posicionado na oposição e a gente não acredita no governo que aí está", alegou. Já Queiroz Filho acredita que ainda há muito para acontecer na avaliação da legenda, mencionando o prazo legal da janela partidária, período de 30 dias em que os políticos podem trocar de partido sem prejuízo do mandato.