Saída de Ciro Gomes do PDT é uma questão de dias ou meses, diz Adail Jr

ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito Evandro Leitão (PT) / Crédito: João Filho Tavares

Segundo o vereador de Fortaleza Adail Jr. (PDT), a saída do ex-presidenciável Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) deve ocorrer em breve. O parlamentar afirmou nesta segunda-feira, 2, que desfiliação de Ciro é "questão de dias ou meses". “Nós sabemos que, hoje, a bancada municipal do PDT em Fortaleza é a maior da Câmara. Mas, se houvesse uma janela partidária, como essa bancada se manteria? A saída do Roberto (Cláudio) já era esperada. A de Ciro, na minha concepção, é uma questão de tempo. E há ainda a possibilidade de uma debandada dos deputados estaduais e federais, com exceção do André Figueiredo”, afirmou o vereador.