Jr Mano enviou R$ 69,4 milhões em emendas desde 2023; R$ 12,5 mi foram para cidades investigadas

Nova Russas, município onde a esposa do deputado é prefeita, recebeu a maior quantia no período: R$ 9,6 milhões. Parlamentar nega envolvimento em esquema investigado pela PF sobre compra de votos nas eleições municipais de 2024

O município de Choró , onde o prefeito eleito Bebeto Queiroz (PSB), próximo politicamente ao deputado Jr Mano, foi preso ainda antes de assumir o mandato recebeu R$ 800 mil do parlamentar no mesmo período. Bebeto, atualmente é considerado foragido da Justiça, além de ter tido o mandato cassado .

Segundo a plataforma, Fortaleza recebeu neste período R$ 950 mil, Eusébio recebeu R$ 1 milhão, Canindé pouco mais de R$ 907 mil e Nova Russas , município governado por Giordanna Mano (PRD), esposa do deputado, recebeu R$ 9,6 milhões . O levantamento foi feito pela equipe do O POVO+.

Em 26 de dezembro de 2024, a então prefeita de Canindé/CE, Maria do Rosário Ximenes (Republicanos), afirmou em depoimento ao Ministério Público Eleitoral que Bebeto teria mais de R$ 58 milhões para gastar na região durante as eleições, e que esses valores vinham de emendas parlamentares.

Agentes da PF estiveram na residência do deputado em Nova Russas, no apartamento funcional em Brasília (onde o parlamentar se encontrava) e no gabinete de Mano, no Congresso Nacional.

A investigação

O parlamentar vem sendo investigado por suposta compra de votos no Ceará — esquema de lavagem de dinheiro de emendas parlamentares nas eleições de 51 municípios em outubro de 2024.



Nesta operação, são investigados crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Mano nega qualquer envolvimento com as práticas citadas. O deputado é cotado como pré-candidato a senador em 2026.