Júnior Mano diz que não vendeu ou negociou emenda e que ação mira outros parlamentares

Júnior Mano deixou o PL e recentemente filiou-se ao PSB / Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Chiquinho é pré-candidato a senador pela base governista, assim como Júnior Mano, Eunício e Guimarães. Dirigente do Republicanos no Ceará, Feitosa é também cunhado de Gilmar Mendes. Questionado sobre como provará a inocência, Júnior Mano respondeu: "Com um tempo verá". Posição dos parlamentares Em nota à Vertical, Eunício disse que “destina emendas em dezenas de municípios cearenses, de forma transparente e de acordo com a legislação”. Também diz ser “importante salientar que o deputado ainda não foi notificado dessa eventual apuração”.

Tamném à coluna, Yury negou irregularidades e afirmou ter “compromisso notável com a transparência e o desenvolvimento do Ceará”. “O parlamentar foi eleito deputado em uma campanha para o primeiro mandato sem quaisquer apoio de gestores em mandato. Ao destinar emendas para beneficiar os municípios, Yury tem contribuindo significativamente para o progresso e o bem-estar das comunidades locais do estado”, continua. Guimarães disse à Vertical que não é “alvo de inquérito e da investigação para apurar possível uso irregular de emendas”. Entenda a denúncia Na terça-feira, 8, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, e em Brasília/Distrito Federal, em que o alvo foi Júnior Mano, na operação batizada de "Underhand". A ação da Polícia Federal gerou ainda um bloqueio de R$ 54,6 milhões das contas de pessoas investigadas.

Nesta operação, são investigados crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Ao final de 2024, investigação da PF apontou Junior Mano como tendo 'papel central' em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades do Ceará, por meio de compra de votos e desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares. Por ser parlamentar e, assim, ter prerrogativa de foro privilegiado, a competência para a condução das investigações é do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso tramita — de forma sigilosa— com relatoria do ministro Gilmar Mendes.