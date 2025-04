Possível candidatura de Júnior Mano ao Senado foi conversada com João Campos e Cid

Ao lado de Cid e João Campos, Júnior Mano publicou foto anunciando filiação ao PSB / Crédito: Reprodução/Instagram João Campos

As articulações para que Júnior Mano se filiasse ao PSB e fosse cotado para ser candidato a senador em 2026 foi entre Cid Gomes e o prefeito do Recife, João Campos. Ambos foram os patrocinadores para que o deputado federal migrasse para a sigla socialista após deixar o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao O POVO, Mano destacou que as primeiras discussões sobre sua candidatura contaram com as presenças também de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do líder do partido na Câmara, o deputado federal Pedro Campos.